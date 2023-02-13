عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شطب نهائي..عقوبات جديدة من اتحاد الكرة لضبط الشارع الرياضي

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف إيهاب الكومي عن موقف اتحاد الكرة من تشكيل لجنة الانضباط والقيم لضبط الشارع الرياضي، قائلا:" لجنة الانضباط ستعيد انضباط السلوك إلى الشارع الرياضي".

وأوضح الكومي خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" العقوبات تتدرج من غرامات مالية والحرمان من حضور مباريات، ومن سلطتها التوصية بالشطب النهائي عضو مجلس إدارة وهو أمر من سلطة وزير الرياضة.

وأوضح الكومي،:" أي تجاوز من أي مؤسسة رياضية أو نادي سيتم تحويله إلي لجنة الإنضباط وهي التي لها الحق في إتخاذ العقوبة المناسبة، معقبا:" صلاحيات لجنة الإنضباط تشمل اللاعبين والمدربين ورؤوساء الأندية".

صلاحيات لجنة الإنضباط تتعلق بعناصر اللعبة

وبدوره قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة، إن لجنة الإنضباط  سيكون لها صلاحيات  كونها مكونة من قامات كبيرة مثل السابقة ولكن الفترة القادمة سنشهد انضباط  حقيقي في الشارع الكروي المصري”.

وعن تشكيل ما يسمى لجنة الرصد الإعلامي قال أبو الوفا خلال تصريحات تلفزيونية: “ تقرر اليوم تشكيل لجنة رصد إعلامي وهو طلب من  لجنة الانضباط لتحقيق كل ما يدور في الشارع  الكروي  سترصد  كل تجاوز إعلامي”.

وأكد أن صلاحيات  لجنة الانضباط تتعلق بعناصر اللعبة وهي مكونة من اللاعبين والمدربين والحكام : كل الي على دكة   واللاعبين يخضعون لضوابط اللجنة وهي المنوط بها معاقبتهم".

وزير الرياضة أحمد موسى الري لجنة الانضباط مجلس ادارة اتحاد الكرة رامات لجنة الانضباط والقيم تصريحات تلفزيونية نادي الزمالك صفقات نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

ترشيحاتنا

انطلاق العرض الموسيقي العالمي لفريق Adriatique من معبد حتشبسوت

لانشون بفضلات الفئران يثير ضجة على السوشيال.. إليك الحكاية بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي قبل النوم؟

بسعر خرافي.. حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل والجمهور: الفلوس دي تفتح بيوت

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال شمال غرب سوريا إلى 2274

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2023.. وما آخر وقت لإحيائها؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة تكشف عن أنوثتها

بفستان جرئ.. ميريهان حسين تثير الجدل فى عيد الحب

فوائد الترمس المر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

بروتيو..نهاية مأساوية لأشجع كلب ساعد في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ