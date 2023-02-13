شطب نهائي..عقوبات جديدة من اتحاد الكرة لضبط الشارع الرياضي

كشف إيهاب الكومي عن موقف اتحاد الكرة من تشكيل لجنة الانضباط والقيم لضبط الشارع الرياضي، قائلا:" لجنة الانضباط ستعيد انضباط السلوك إلى الشارع الرياضي".

وأوضح الكومي خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" العقوبات تتدرج من غرامات مالية والحرمان من حضور مباريات، ومن سلطتها التوصية بالشطب النهائي عضو مجلس إدارة وهو أمر من سلطة وزير الرياضة.

وأوضح الكومي،:" أي تجاوز من أي مؤسسة رياضية أو نادي سيتم تحويله إلي لجنة الإنضباط وهي التي لها الحق في إتخاذ العقوبة المناسبة، معقبا:" صلاحيات لجنة الإنضباط تشمل اللاعبين والمدربين ورؤوساء الأندية".

صلاحيات لجنة الإنضباط تتعلق بعناصر اللعبة

وبدوره قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة، إن لجنة الإنضباط سيكون لها صلاحيات كونها مكونة من قامات كبيرة مثل السابقة ولكن الفترة القادمة سنشهد انضباط حقيقي في الشارع الكروي المصري”.

وعن تشكيل ما يسمى لجنة الرصد الإعلامي قال أبو الوفا خلال تصريحات تلفزيونية: “ تقرر اليوم تشكيل لجنة رصد إعلامي وهو طلب من لجنة الانضباط لتحقيق كل ما يدور في الشارع الكروي سترصد كل تجاوز إعلامي”.

وأكد أن صلاحيات لجنة الانضباط تتعلق بعناصر اللعبة وهي مكونة من اللاعبين والمدربين والحكام : كل الي على دكة واللاعبين يخضعون لضوابط اللجنة وهي المنوط بها معاقبتهم".