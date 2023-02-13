مقبرة في حضن الجبل.. أحمد موسى يكشف طرق مذهلة للنصب من تجار الأثار 

كشف الإعلامي أحمد موسى، أحدث طرق النصب في مجال التجارة الغير مشروعة في الآثار، مشيرا إلى أن هناك عمليات نصب على مستوى عال في هذا المجال.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك طرق جديدة للنصب في الآثار، وبقي في طرق جبارة في موضوع النصب ده، وتم الكشف عن هذه الطرق من قبل الدولة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى :"بيقولولك في مقبرة كبيرة في حضن الجبل، والنصاب بيحط فيها شوية أثار مزيفة من خان الخليلي، ورسم على الحائط أي كلام، ويقولولك مقبرة أثرية".

في ناس ترتكب جرائم



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه :"في ناس ترتكب جرائم وتروج لحاجات مش حقيقية في موضوع الأثار".