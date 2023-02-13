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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال شمال غرب سوريا إلى 2274

صدى البلد

قالت منظمة الخوذ البيضاء للإنقاذ في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا الإثنين إن عدد قتلى الزلزال في المنطقة وصل الآن إلى 2274.

وأفادت المنظمة بأن عدد المصابين تجاوز 12400 وأن هذه الأعداد تعتمد على بيانات راجعتها أيضا مصادر طبية.

مساعدات أمريكية

من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي وكل مساعدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن قافلة من 10 شاحنات عبرت إلى سوريا الأحد، "ومن الضروري أن يوافق مجلس الأمن الدولي على المزيد".

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وأضافت "من الأهمية بمكان أن يأذن مجلس الأمن بعبورين إضافيين لتقديم مساعدات منقذة للأرواح. لا يمكننا التأخير أكثر من ذلك".

ودعت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأحد إلى "التصويت الفوري" على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة عبر مزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد زلزال الأسبوع الماضي.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان "في الوقت الحالي كل ساعة لها أهميتها. الناس في المناطق المتضررة يعتمدون علينا".

وفي وقت سابق، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن جريفيث، إن مرحلة عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا تقترب من نهايتها، مشيرًا إلى أن الحاجة الملحة الآن هي "لتوفير الملاجئ والطعام والرعاية النفسية والاجتماعية".

وأضاف خلال زيارة إلى مدينة حلب السورية، أن الأمم المتحدة ستنقل المساعدات من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى مناطق المعارضة في الشمال الغربي.

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