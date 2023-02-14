احذف سجل بحثك على فيسبوك Facebook بهذه الطريقة

تقوم منصة فيسبوك Facebook تلقائيًا بتسجيل وحفظ سجلات البحث الخاصة بك، حيث يتضمن ذلك عمليات البحث عن الأشخاص والصفحات والوسائط، وغيرها، وإذا وجدت أن سجل البحث يمثل مشكلة ، فيمكنك حذفه نهائيًا.

وبحسب موقع Android Authority فإن كل ما تبحث عنه في فيسبوك ولا تقوم بحذفه تقوم منصة فيسبوك بجمعة وتسجيله لديها للاستفادة منه في توجيه الإعلانات، الأمر الذي يكون مزعجا للمستخدمين ويهدد خصوصيتهم، إلا أن هناك عدد من الخطوات التي يمكن تفعيلها لحذف سجل البحث:

كيفية مسح سجل البحث على تطبيق Facebook

يعد مسح سجل البحث بالكامل أمرًا بسيطًا على تطبيق Facebook للهواتف الذكية بغض النظر عما إذا كان لديك هاتف آيفون أو أندرويد ، حيث تظل الإعدادات كما هي :

إذا كنت تريد حذف بحث فردي ، فانقر فوق الزر "بحث" في الأعلى.

اضغط على X بجوار أي بحث ترغب في مسحه.

كيفية حذف سجل البحث بالكامل

قم بتشغيل تطبيق Facebook واضغط على زر القائمة (≡) في أعلى اليمين.

يجب أن يكون لديك صورة ملفك الشخصي الحالية في المنتصف.

في القائمة ، اضغط على زر ملف التعريف الخاص بك في الأعلى.

في ملفك الشخصي ، اضغط على زر ⋯.

في إعدادات الملف الشخصي ، حدد سجل النشاط.

في القائمة ، اضغط على زر ملف التعريف الخاص بك في الأعلى. في ملفك الشخصي ، اضغط على زر ⋯. في إعدادات الملف الشخصي ، حدد سجل النشاط. قم بالتمرير لأسفل وافتح القائمة المنسدلة للإجراءات المسجلة والأنشطة الأخرى.

حدد سجل البحث.

اضغط على مسح عمليات البحث. سيؤدي هذا الزر إلى مسح سجل البحث بالكامل لحسابك.



كيفية مسح سجل البحث على موقع Facebook على الويب