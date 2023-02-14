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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذف سجل بحثك على فيسبوك Facebook بهذه الطريقة

حذف سجل البحث على
حذف سجل البحث على فيسبوك Facebook

تقوم منصة فيسبوك Facebook تلقائيًا بتسجيل وحفظ سجلات البحث الخاصة بك، حيث يتضمن ذلك عمليات البحث عن الأشخاص والصفحات والوسائط، وغيرها، وإذا وجدت أن سجل البحث يمثل مشكلة ، فيمكنك حذفه نهائيًا. 

 

وبحسب موقع Android Authority فإن كل ما تبحث عنه في فيسبوك ولا تقوم بحذفه تقوم منصة فيسبوك بجمعة وتسجيله لديها للاستفادة منه في توجيه الإعلانات، الأمر الذي يكون مزعجا للمستخدمين ويهدد خصوصيتهم، إلا أن هناك عدد من الخطوات التي يمكن تفعيلها لحذف سجل البحث:  

 

كيفية مسح سجل البحث على تطبيق Facebook

 

يعد مسح سجل البحث بالكامل أمرًا بسيطًا على تطبيق Facebook للهواتف الذكية بغض النظر عما إذا كان لديك هاتف آيفون أو أندرويد ، حيث تظل الإعدادات كما هي : 

 

  • إذا كنت تريد حذف بحث فردي ، فانقر فوق الزر "بحث" في الأعلى.
  • اضغط على X بجوار أي بحث ترغب في مسحه.

 

كيفية حذف سجل البحث بالكامل 

 

  • قم بتشغيل تطبيق Facebook واضغط على زر القائمة (≡) في أعلى اليمين.
  • يجب أن يكون لديك صورة ملفك الشخصي الحالية في المنتصف.
    في القائمة ، اضغط على زر ملف التعريف الخاص بك في الأعلى.
    في ملفك الشخصي ، اضغط على زر ⋯.
    في إعدادات الملف الشخصي ، حدد سجل النشاط.
  • قم بالتمرير لأسفل وافتح القائمة المنسدلة للإجراءات المسجلة والأنشطة الأخرى.
    حدد سجل البحث.
    اضغط على مسح عمليات البحث. سيؤدي هذا الزر إلى مسح سجل البحث بالكامل لحسابك.


كيفية مسح سجل البحث على موقع Facebook على الويب 

 

  • انقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن لفتح القائمة.
  • انقر فوق زر ملف التعريف الخاص بك في الأعلى.
  • انقر فوق ⋯ أسفل تحرير ملف التعريف.
  • في قائمة سجل النشاط ، انقر على سجل البحث.
  • انقر فوق مسح عمليات البحث. سيمسح هذا الزر سجل البحث في حسابك.

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