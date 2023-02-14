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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر عبد الحميد: جماهير الزمالك هتنام مبسوطة بعد الفوز على سموحة

الزمالك
الزمالك

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن فوز الفارس الأبيض على سموحة بثلاثية كان هام للغاية من أجل استعادة الثقة.

وقال عبد الحميد فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "فوز الزمالك على سموحة يمنح اللاعلين الثقة من جديد لأنه كام بأداء مميز للغاية خاصة فى الشوط الأول، واللاعبين ظهروا بشكل جيد".

وأضاف: "أتمنى أن تكون مباراة سموحة بداية صحيحة لنادي الزمالك فى المباريات المقبلة خاصة وأن اللقاء القادم من المهم أن تفوز وتحصل على الثلاث نقاط أمام المريخ السوداني".

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