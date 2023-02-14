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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وجهاز تنمية المدينة الجديدة لتوريد المخلفات الصلبة

توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول


 

 وقع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط و جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، وذلك لتوريد المخلفات الصلبة غير الخطرة التى يتم تجميعها من المدينة إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور.

ويشار إلى أن هذا البروتوكول يدعم جهود المحافظة ومساعى وحدة تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام للحفاظ على البيئة والتحكم فى نقل المخلفات الصلبة بشكل دورى والقضاء على حرق المخلفات بالمدينة.

يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالعمل نحو تحقيق محاور المنهجية الخاصة بإدارة المخلفات وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ للمساهمة فى تحقيق نظام بيئى متكامل ومستدام ،و التى تأتى ضمن أهداف الأجندة الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠ .

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