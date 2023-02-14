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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يحيى الكومي يكشف أسباب استقالته من رئاسة الإسماعيلي

يحيي الكومي
يحيي الكومي


كشف يحيى الكومي، الرئيس السابق لنادي الإسماعيلي، أسباب تقديم استقالته والرحيل عن رئاسة قلعة الدراويش خلال الفترة الماضية.

وتابع يحيى الكومي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" كنت في حاجة للراحة بعد فترة الضغط التي مررت بها نتيجة المباريات والنتائج والالتزامات، النتائج كانت كلها خسائر وغير جيدة وعكس طموحاتنا".

وأضاف: "في بداية الموسم عملنا صفقات جيدة وقمنا بتأسيس قوام فريق وارتفعنا بالطموحات ولكن الطموحات كلها تحطمت، عقد رعاية الإسماعيلي صرفنا منهم جزء منه وهو ما زاد من الضغوط علينا، ومنحنا اللاعبين 50 مليون جنية مستحقات في الموسم الماضي، غير 60 مليون مكافآت".

وأوضح: " قيمة رعاية الإسماعيلي 30 مليون جنيه لكنها لا تكفي احتياجات الفريق، والإدارة قامت بتسديد 75% من مستحقات اللاعبين الموسم الماضي، و4 لاعبين فقط هم من لهم مستحقات عن نسبة المشاركة فقط من الموسم الماضي".

وتابع يحيى الكومي: " عملنا بإخلاص لصالح النادي الإسماعيلي والأزمات واردة في كرة القدم، ومستعد لتقديم يد العون للجنة المؤقتة التي تدير الإسماعيلي حاليا ".
 
وأردف:" كنا نحترق من هزائم الإسماعيلي أكثر من الجمهور، و بعض أعضاء مجلس الإسماعيلي كانت لديهم رغبة في البقاء لكن وزير الرياضة أبلغهم أنه تم حسم قرار رحيل المجلس".

وأكمل : "تحدثت مع الوزير وقلت له أنني سأقدم استقالتي، الجماهير أساءت لي وهذه كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، كان اتفاق المجلس بالكامل هو الرحيل بعد الخسارة من حرس الحدود، لن نجلس ونبكي بجانب الجماهير فهذا لا يجوز".

وأتم: "عندما جلسنا مع الوزير كان هناك تفكير بالبقاء مع حل الأزمة من قبل الوزير لكن قرار الرحيل كان تم اتخاذه".

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