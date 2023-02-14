رفع 150 طن قمامة خلال حملة نظافة بمدينة بيلا| صور

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جهودها لرفع كفاءة النظافة بمحيط السكة الحديد بنطاق المدينة، إلى جانب نظافة الشوارع الرئيسية والداخلية بالمدينة والقري، فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

قال رئيس مدينة بيلا، إنه تم مواصلة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات وتفريغ كافة الحاويات من القمامة، بمختلف الشوارع والميادين وبطول خط السكة الحديد بنطاق المدينة، بلغت حوالي 150 طناً، ونقلها للمقلب العمومي، بمشاركة الفنيين والعمال ومعدات الحملة الميكانيكية، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بالمدينة.

وأضاف رئيس المدينة أن الوحدات القروية شنت حملاتها اليومية في أعمال النظافة وتمهيد الطرق ورفع القمامة والمخلفات بشوارع وميادين القرى، ورفع المخلفات من نقاط التجميع، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة من التلوث وعدم انتشار الأمراض والأوبئة ورفع كفاءة منظومة النظافة بالقري.

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