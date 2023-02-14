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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: 10460 مسجدا لصلاة التهجد و6200 للاعتكاف في رمضان

صدى البلد

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطة شهر رمضان المبارك التي عرضها رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز، حيث بلغ عدد المساجد التي سيقام بها التهجد وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (10460) مسجدًا ، وبلغ عدد المساجد التي سيقام بها الاعتكاف وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (6201) مسجد.

صرح بذلك الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، وأضاف أنه تم توجيه المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بأي مساجد أخرى تود أي مديرية إضافتها سواء لصلاة التهجد أو الاعتكاف.

 وأوضح المتحدث أن الوزارة ستبذل أقصى جهدها في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للراكعين والساجدين والذاكرين، سواء في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد أو إقامة الاعتكاف، وسائر الشعائر، سائلين الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا رمضان بكل خير.

من ناحية أخرى أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1444 هـ/ 2023 م، مشيرة إلى أنه مع غروب شمس الإثنين المقبل سيتم استطلاع هلال شهر شعبان.

استطلاع هلال شعبان 

في وقت سابق، كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معهد الفلك عن موعد هلال شهر شعبان لعام 1444 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (16 -  19) دقيقة.

صلاة التهجد الاعتكاف الأوقاف وزارة الأوقاف شهر رمضان

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الأوقاف: 10460 مسجدا لصلاة التهجد و6200 للاعتكاف في رمضان

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