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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تواصل وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي توزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توزيع لحوم الأضاحي والإطعام

وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام تنطلق يوم الأحد 19/ 2/ 2023م وحتى الخميس 23/ 2/ 2023م عملية توزيع ( 20 ) طنًّا من اللحوم الدفعة الحادية والثلاثين، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:

(القاهرة- المنيا- البحيرة- أسيوط- الفيوم- قنا- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد – السويس-البحر الأحمر- الوادي الجديد )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 961 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، وسيكون التوزيع على النحو التالي:

أولًا: يوم الأحد 19/ 2/ 2023م.

م المحافظة الكمية بالطن

1. البحيرة 2

2. الفيوم 2

ثانيًا: يوم الاثنين 20/ 2/ 2023م.

م المحافظة الكمية بالطن

1. القاهرة 2

2. كفر الشيخ 2

ثالثًا: يوم الثلاثاء 21/ 2/ 2023م.

م المحافظة الكمية بالطن

1. المنيا 2

2. دمياط 2

رابعًا: يوم الأربعاء 22/ 2/ 2023م.

م المحافظة الكمية بالطن

1. أسيوط 2

2. بورسعيد 1

3. السويس 1

خامسًا: يوم الخميس 23/ 2/ 2023م.

م المحافظة الكمية بالطن

1. قنا 2

2. البحر الأحمر 1

3. الوادي الجديد 1

جدير بالذكر أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام الثاني على التوالي جمعًا وتوزيعًا على الحسابات البنكية التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏كما يمكن التبرع من خلال خدمة فوري دهب.

الأوقاف وزارة الأوقاف وزارة التضامن الاجتماعي لحوم الأضاحي والإطعام صكوك الأضاحي

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