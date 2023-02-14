رئيس الاتحاد الدولي للغاز: مصر كانت بعيدة النظر في قضية أمن الطاقة

أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز ميلتون كاتلين أن الحكومة المصرية كانت بعيدة النظر حينما أخذت بعين الاعتبار قضية أمن الطاقة، مشيرا إلى أن الدول الأخرى على مدار العقد الماضي لم تخطط لأمن الطاقة على المدى الطويل، وهو ما أدى إلى أزمات طاقة في العديد من الدول.



وقال كاتلين- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/- إن الحكومة المصرية استثمرت بشكل جيد في قطاع الطاقة، وهو ما عاد بالنفع على الشعب المصري وعلى المنطقة بشكل عام، مضيفا أنه على الدول الأخرى أن تحتذي بالحكومة المصرية فيما يتعلق بأمن الطاقة.



وأشار إلى أن ما حدث في أوروبا هو نتيجة لتجاهل أهمية أمن الطاقة وعدم الاستثمار في مشروعات البترول والغاز بشكل يتناسب مع الطلب المتزايد.



ولفت إلى أن التحول الطاقي لا يمكن أن يتم دون الاعتماد على الغاز الطبيعي، وهو أفضل وقود لمرحلة التحول الطاقي التي قد تستغرق من عقدين إلى ثلاثة عقود .

