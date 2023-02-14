الموسيقيين: رفع الإيقاف عن محمد عبد السلام .. نص البيان

أعلنت نقابة المهن الموسيقية قرار رئيس لجنة التحقيقات الدكتور محمد عبد الله برفع ايقاف عضوية عبد السلام ومعاودة نشاطه الفني لتنفيذه التزاماته الماليه تجاه بعض المتعهدين .



وجاء نص البيان كالأتي : شأن الفنان/ محمد عبد السلام (عازف الأورج) – تصريح سنوى ولإزاله اللبس والغموض ، فإن نقابـه المهن الموسيقية سبق وأن أصدرت قراراً بتـاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۷ مفـادة رفع الإيقـاف عـن الفنـان/ محمد عبـد السـلام وأمهلتـه مـده خمسـه عشـر يـومـا لأستكمال سـداد ، المستحقات المالية الخاصة بالشكاوى التي كانت مقدمـه ضـده وتم الصلح فيهـا وذلك حرصا من النقابة على مصالح أعضائها .





وتابع البيان : وقد تم سداد كافة المستحقات المالية من الفنان/ محمد عبد السلام والخاصة بالشكاوى سالفة ، الذكر واثبت يقينـا مـدى حرصه والتزامـه بـالقرارات التي تصدرها النقابة وهذا امر محمـود ، وينطبق عليـه نـص الـمـاده رقم(61) من القانون رقم 35 لسنه ١٩٧٨ وتعديلاته الخاص ، بإنشـاء النقابات الفنيـة ومفادها أن يتوخى العضـو فـي سـلـوكـه مبـادئ الشرف والأمانـة ، والنزاهة وأن يؤدى جميع واجباته والتزاماته .

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واستكمل : لـذا تقرر رفع الإيقاف عن الفنان/ محمد عبدالسلام معوض احمد خضير (تصریح سنوی - عازف أورج) إعتبارا من تاريخة ،، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشأت ومنظمى الحفلات .