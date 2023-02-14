رغم الإصابة.. مصطفى فرج يحصل على ذهبية بطولة مصر الدولية للتايكوندو

تعرض مصطفى فرج لاعب منتخب مصر ونادي الصيد للتايكوندو، لإصابة عبارة عن كسر في الأنف، خلال مشاركته في نهائيات بطولة مصر الدولية السابعة G1، المقامة حاليا على الصالة المغطاة بنادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفرت إصابة اللاعب المصري عن طرد منافسه لاعب منتخب الأردن لتعمد الإيذاء، واعتماد فوز لاعب منتخب مصر بالميدالية الذهبية، في منافسات وزن 58 كجم.

وخضع اللاعب للإسعافات الطبية من خلال الطقام الطبي المتواجد في ملعب المباراة الدكتور أحمد مسعد والدكتورة أماني عبدالفتاح أعضاء اللجنة الطبية للبطولة ، وعاد للصالة مجددا للجلوس في المدرجات ومشاهدة ما تبقى من المباريات بعد التأكد من سلامته .

وإطمأن أعضاء اللجنة الطبية على حالة اللاعب وقدرته على الإستمرار في الصالة ومتابعة ما تبقى من المباريات والمشاركة في التتويج الذي سيقام عقب نهاية المنافسات.