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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن تدخل حلف الناتو في حرب أوكرانيا

حلف الناتو
حلف الناتو

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن مشاركة حلف الناتو في الصراع الأوكراني تصبح أكثر وضوحًا يومًا بعد يوم، على الرغم من المزاعم التي تشير إلى عكس ذلك.

وقال بيسكوف: “الناتو منظمة معادية لنا. إنهم يؤكدون هذا العداء كل يوم ويبذلون قصارى جهدهم لجعل مشاركتهم في الصراع الدائر حول أوكرانيا أكثر وضوحًا”.

وأضاف أن أنشطة الكتلة العسكرية تتطلب إجراءات احترازية معينة من موسكو.

وأشار إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وأن كل البنية التحتية العسكرية للناتو تعمل ضد روسيا.

أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا منذ ما يقرب من عام، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية سكان دونباس وفشل كييف في تنفيذ اتفاقيات مينسك 2014-2015.

ومنذ ذلك الحين، زود الناتو كييف بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك قاذفات صواريخ متعددة ، وأسلحة مضادة للدبابات، ومدرعات، ومدفعية.

كما دربت الكتلة القوات الأوكرانية. على الرغم من ذلك، زعم الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن الحلف ليس “طرفًا في النزاع”.

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بعد تصريحات ستولتنبرج.. الكرملين: عداء الناتو لروسيا يتزايد كل يوم

ومع ذلك، أشار ستولتنبرج إلى أنه منذ عام 2014، قام الناتو “بتنفيذ أكبر تعزيزات للدفاع الجماعي خلال جيل واحد”، ونشر قوات إضافية بالقرب من حدود روسيا.

وشددت موسكو مرارا على أنها تعتبر المواقع العسكرية على الجناح الشرقي للكتلة تهديدا.

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك في مناقشة برلمانية الشهر الماضي أن الاتحاد الأوروبي “يخوض حربًا ضد روسيا”.

وزعمت لاحقًا أنها ارتكبت خطأً، لكنها جادلت أيضًا بأن كلماتها قد أسيء فهمها.

أوكرانيا الولايات المتحدة موسكو الكرملين روسيا حلف الناتو بيسكوف

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