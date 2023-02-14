مولد السيدة زينب.. أنشودة أم العواجز رائعة للمداح ناصر شرف| خاص

تتواصل احتفالات الطرق الصوفية بذكرى مولد السيدة زينب رضي الله عنها، التي يعرفها المصريون بعديد الألقاب منها "أم العواجز، رئيسة الديوان، الطاهرة، المشيرة، عقيلة بني هاشم".

الليلة الختامية لمولد السيدة زينب

وخلال استضافة موقع صدى البلد، المنشد والمداح ناصر شرف التمادي حفيد المداح الراحل شرف التمادي، أنشد في مديح السيدة زينب رضي الله عنها، أحدث إصداراته والتي أطلقت السبت الماضي بالتزامن مع الاحتفالات بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضي الله عنه، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، الـ 23 من شهر رجب 1444هـ.

والأنشودة بعنوان ”يا أم العواجز”، وهي من تراث جده رحمة الله عليه الشيخ شرف التمادي، في مديح السيدة زينب رضي الله عنها ومن ألحانه ومن كلمات الشاعر وليد عباس.

وتقول كلماتها:

يا أم العواجز أنا والله عاجز

خدي بالك ياما

واقف على بابك خدام هنا جالك أنتِ الرئيسة أنتِ الكريمة أنتِ المشيرة يا ماما

يا أم العواجز ده أنا عاجز خدي بالك يا زينب

الست أم العواجز بأيدها تشيل الحواجز

كل اللي جاها لائز جبرت بخاطره الست

سيدنا النبي آبها فاطمة الزهراء أماها

رب العباد سماها مين زيها الست يا ست

الست أم المعالي بنت الإمام علي دايما شاغلالي بالي

ده أنا من حبايب الست يا ست

جت مصر بالسلامة وجابت معاها مولانا

يا سعدنا ويا هنانا بسيدنا الحسين والست.

المنشد ناصر شرف إبراهيم التمادي، هو حفيد الشيخ شرف التمادي أحد أعلام مدرسة الإنشاد في مصر والوجه البحري، لمع اسمه وبرز كأحد الموهوبين الذين بدأت حياتهم بالطرب الأصيل قبل أن يتجه لعالم الإنشاد الديني وينصب تركيزه على الجمع بين الحداثة والقديم، من خلال إحياء تراث المدرسة التمادية وإضافة لماسات عصرية تجذب أسماع وأبصار الجمهور بكافة تنوعاته واهتماماته.

ناصر التمادي هو مؤسس فرقة روح الإنشاد، الذي يعود إلى محافظة المنوفية وبالتحديد مركز شبين الكوم، لم يعتمد على ذياع صيت جده، فاجتهد ودرس الموسيقى وعمل على تطور أدائه حتى صار منشداً مميزاً وسط أبناء جيله.

يقول: "اتجهت إليه في عمر الـ 17 من عمري، ولحسن الصدف أنه نفس العمر الذي اتجه فيه جدي إلى الإنشاد، فكانت مصادفة جميلة، كنت في بادئ الأمر مطرباً وذلك لحبي للطرب والأغاني الطربيه، ومنها سلكت طريق الإنشاد الديني واشتغلت على تراث جدي الشيخ شرف التمادي، مما لاقى استحسانا لدى كل من يسمعني".

وأضاف: كان والدي دافعاً قوياً بالنسبة لي فكان دائماً ما يردد مقولته لي: “أنت اللي هتكمل طريق جدك”، وهذا ما جعلني أقول: “الإنشاد الديني تكليف وتشريف”، وأعمل جاهدا على تحديث تراث جدي، الذي جاب محافظات الجمهورية وله جمهور عريض ومواسم مخصوصة يحييها هو وفرقته، وأتشرف أن عدداً من فرقة جدي معي حتى الآن".