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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في غضون عام..أردوغان يوجه بإعادة إعمار "المنطقة المنكوبة"

صدى البلد

ذكر التلفزيون المركزي الصيني، أنه تم عقد اجتماع مجلس الوزراء في مقر وكالة إدارة الطوارئ التركية في أنقرة اليوم برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وركز الاجتماع على آخر أعمال البحث والإنقاذ في البلاد بعد الزلزال، بالإضافة إلى الإجراءات ذات الصلة مثل تقديم المساعدة الاقتصادية للضحايا والقيام بعمل جيد في إعادة الإعمار بعد الكارثة.

وخلال الاجتماع، أجرى أردوغان مكالمة فيديو مع موظفي وكالة إدارة طوارئ الكوارث في موقع الإغاثة من الكوارث وشكرهم على عملهم الشاق. كما أكد أردوغان في خطابه التزامه بإعادة بناء منطقة الكارثة في غضون عام.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، أن هناك نحو 30 مليون شخص في تركيا تضرروا من كارثة الزلزال المدمر.

وأضاف الرئيس التركي، أن جميع الدول تضامنت مع تركيا في كارثة الزلزال، لافتا إلى أن الكارثة أظهرت أهمية التكاتف العالمي ورأينا أن الأيادي الخيرة امتدت إلينا من كل أنحاء العالم.

وأشار أردوغان أن هناك أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال وجزء كبير منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج.

زلزال أردوغان الرئيس التركي اعادة الاعمار الزلزال المدمر

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