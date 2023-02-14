180 مليون تابعوا حفل بيت الأزياء ستيفانو ريتشي في الأقصر

أكد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن مصر سيكون لها جناح متميز في معرض برلين الدولي، مضيفا أن احتفالية ستيفانو ريتشي فتحت الباب أمام رواج السياحة في الأقصر.





وأضاف محمد عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد» مساء اليوم الثلاثاء، أن 180 مليون تابعوا حفل بيت الازياء ستيفانو ريتشي في الأقصر، مقدما التحية لكل مشارك في هذا الحفل الهام.

زيادة أسعار الفنادق بنسبة 30%



وفي السياق نفسه أشار محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إلى أن احتفالية معبد حتشبسوت ساهمت في زيادة أسعار الفنادق بنسبة 30%، لافتا إلى حفل بيت الازياء ستيفانو ريتشي في الأقصر حدثا عالميا.

