عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

180 مليون تابعوا حفل بيت الأزياء ستيفانو ريتشي في الأقصر

حفل ستيفانو ريتشي
حفل ستيفانو ريتشي

أكد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن مصر سيكون لها جناح متميز في معرض برلين الدولي، مضيفا أن احتفالية ستيفانو ريتشي فتحت الباب أمام رواج السياحة في الأقصر.

txt

هندي.. من هو ريتشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا؟ وكيف علقت روسيا؟

txt

انتوا عايزين ايه.. أحمد موسي ينفعل على الهواء بسبب احتفالية حتشبسوت



وأضاف محمد عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد» مساء اليوم الثلاثاء، أن 180 مليون تابعوا حفل بيت الازياء ستيفانو ريتشي في الأقصر، مقدما التحية لكل مشارك في هذا الحفل الهام.

 

زيادة أسعار الفنادق بنسبة 30%


وفي السياق نفسه أشار محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إلى أن احتفالية معبد حتشبسوت ساهمت في زيادة أسعار الفنادق بنسبة 30%، لافتا إلى حفل بيت الازياء ستيفانو ريتشي في الأقصر حدثا عالميا.
 

ستيفانو ريتشي لجنة تسويق السياحة تسويق السياحة الثقافية معبد حتشبسوت حتشبسوت أسعار الفنادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

موضوعات متعلقة

هاخد حقي كويس بالقانون .. أحمد موسى يوجه رسالة نارية للمتطاولين

ترشيحاتنا

خبير صناعة السيارات: إنتاج أول عربية كهربائية في مصر خلال 2023

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا وسقوط ثلوج على قمم كاترين وجبل موسى

صاحب الصوت الخاشع .. تعرف على وصية الشيخ النقشبندي في ذكرى وفاته

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بعد مساعدة تركيا.. أردوغان يوجه رسالة مهمة لدول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ما كان بيخبيها.. من هي هدير النحاس خطيبة البلوجر عمرو راضي؟

في الفلانتين.. إزاي تتأكدي من حب الرجل

قصة حقيقية لعشيقة ملك فرعوني جاءت لتكشف أسراره قبل 70 عاما ودُفنت بجواره

شبه خالتها.. 5 صور لابنة شقيقة الهام شاهين فى عيد ميلادها

فيديو

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

لسة متعدمش.. سبب عدم تنفيذ الحكم في محمد عادل قاتل نيرة أشرف

تصدر التريند.. إيقاف إبراهيم نور الدين واتهام فرج عامر.. القصة كاملة..فيديوجراف

خرجت عن صمتها.. ماذا قالت شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ