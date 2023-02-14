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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التركي: تأثير الزلزال على بلادي يعادل القنابل الذرية

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن الزلازل التي ضربت بلاده الأسبوع الماضي كان تأثيرها بقوة القنابل الذرية.

وأضاف الرئيس التركي خلال كلمة له أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن بجنوب تركيا، وتابع: "أي دولة كانت ستواجه المشاكل التي واجهتنا في ظل مثل هذه الكارثة".

وقال "أردوغان" إن عدد ضحايا الزلزال في تركيا ارتفع إلى 35418 قتيلا، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية يصعب إنقاذ الناس واستعادة البنية التحتية بعد الزلازل”.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لإدارة الكوارث والطوارئ التركية هالوك تاتارا إن الطاقة التي انبعثت من الزلزال كانت تعادل 500 قنبلة ذرية.

وقال «تاتار» إنه بالرغم من قوة الزلزال إلا أنه لم يتم رصد أي حمم بركانية، ولا تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال.
 

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