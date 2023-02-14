بعد مساعدة تركيا.. أردوغان يوجه رسالة مهمة لدول العالم

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن المساعدة التي تلقتها تركيا من المجتمع الدولي في أعقاب الزلازل المدمرة تثبت مرة أخرى مدى أهمية التضامن الدولي.

وشدد الرئيس التركي، على أن بلاده “لن تنسى يد العون التي تم تمديدها في الأوقات الصعبة”، حيث شكر كل من ساعد في جهود الإغاثة بعد أن ضربت تركيا الكارثة الأسبوع الماضي.

وقال: “أرسلت بعض الدول رجال إنقاذ إلى تركيا، وأبدى البعض تضامنهم من خلال إطلاق حملات لجمع المساعدات”.

وأشار أردوغان إلى أن بعض الدول أصدرت بيانات دعم لأنقرة.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة مقاطعة غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا في صباح يوم 6 فبراير، تلاه بعد ساعات زلزال بقوة 7.6 درجة في مقاطعة كهرمان مرعش.

وتسببت الزلازل في دمار هائل عبر تسع محافظات تركية وفي شمال سوريا.

ولا تزال جهود الإغاثة مستمرة، حيث يسافر رجال الإنقاذ من جميع أنحاء العالم للمساعدة.

وقال أردوغان إن إجمالي 13.5 مليون شخص في تركيا تضرروا من الزلازل التي قارنها العلماء بانفجار 500 قنبلة ذرية.

وأوضح أن “هذا لا يجعلها واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية على الإطلاق في البلاد، ولكن أيضًا في كل التاريخ المسجل”.

ولم يتوصل المسؤولون الأتراك بعد إلى تقدير نهائي لعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الكارثة، لكن أحدث الأرقام تشير إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص.