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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء اليمني: مليار دولار خسار استهداف الحوثيين الموانئ النفطية

رئيس الوزراء اليمني
رئيس الوزراء اليمني

قال معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني إن الخسائر الناتجة عن استهداف الحوثيين لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد، بلغت المليار دولار.


وأضاف «عبد الملك»، في جلسة حوارية الوم الثلاثاء، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي إن بلاده تمر بمرحلة صعبة وحاسمة جدًا جدا، وذلك نتيجة استمرار الحرب منذ 8 سنوات.


وقال رئيس الوزراء اليمني إن قدرة بلاده على الصمود تُستنزف بشكل كبير، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف، مشيرًا إل أنه مع الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية خسرت البلاد حوالي 800 مليون إلى مليار دولار" وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.


وخلال الأشهر القليلة الماضية، شن الحوثيون هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد، مستهدفين من تلك الهجمات منع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.

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