ورش كاريكاتير وحكي.. فعاليات اليوم الترفيهي لذوي الهمم بمركز الثقافة السينمائية

أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، يوما ترفيهيا لذوي الهمم بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور عز الرجال فاروق.



تضمن اليوم الترفيهي العديد من الفعاليات، والتي بدأت باستعراض بعض المواهب من أطفال ذوي الهمم، ثم ورشة مبادئ الكاريكاتير لـ خالد كامل فنان الكاريكاتير، وورشة حكي للأطفال لـ إيمان سليم وأميرة عبد الحكيم.



كما تم عرض فيلم" الثلاجة" إخراج هدي فرح من إنتاج المركز القومي للسينما وفيلم "الحمل" اخراج سحر الدالي، وتم تكريم المتميزين فنيا من ذوي القدرات الخاصة.

كما استضاف مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف الطفلة تاليا محمد الملقبة بالأميرة النائمة والطفلة نورين عماد التي كرمهما الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالات ذوي الهمم الشهر الماضي، وتفاعل الحضور من ذوي الهمم مع الفعاليات بسعادة بالغة.

من جانبها، أشارت المونتيرة منار حسني إلى أن المركز القومي للسينما يحرص علي إقامة أنشطة ذوي الهمم بمركز الثقافة السينمائية، بشكل دوري والتي تهدف إلى دمجهم بالمجتمع ورعايتهم فنيا.



