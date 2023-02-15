عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. إطلاق برنامج التدريب في المحاكم الاقتصادية بكلية حقوق عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس يوم الخميس المقبل الموافق 16 فبراير محاضرة افتتاحية يلقيها القاضي محمد الزند القاضي بالمحاكم الاقتصادية ، كبداية لبرنامج تدريب طلاب الكلية في المحاكم الاقتصادية وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرا بمدرج  الدكتور عبد الأحد جمال الدين.

txt

خبير تعليم: الوزارة تعمل على ربط الطالب بالمدرسة وعودة الانضباط

txt

خبير تربوي يكشف لـ "صدى البلد" أثر الغياب على التحصيل الدراسي للطلاب

يأتى ذلك ضمن سلسلة محاضرات يعقبها مهمة بحثية يتم على أساسها اختيار الطلاب المشاركين في التدريب الذي سيجرى بدءا من مارس بمقر المحكمة .

ويمكن الحضور لكافة طلاب الكلية من الشعب الثلاثة ( العربية - الإنجليزية - الفرنسية ) .

والجدير بالذكر قام وفد جامعة فيليب ماربورج الألمانية ، بزيارة مركز شبكة المعلومات بجامعة عين شمس، خلال فاعليات اليوم الثانى لزيارته لجامعة عين شمس ، والتى تأتى في إطار اتفاق التعاون المشترك بين كلية الآثار بالجامعة وجامعة فيليب ماربورج بألمانيا.

وقد كان في استقبال الوفد الدكتور إسلام حجازي مدير مركز الشبكات ، و ضم الوفد البروفيسور ألبرشت فوس مدير مركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط بجامعة فيليب ماربورج ، وأنا بيللر مدير وحدة الرقمنة بجامعة هال، و هندريكجي كاريوس مديرة مركز الرقمنة بمكتبة جوتة،  وصحب الفريق الأستاذ الدكتور أحمد الشوكي وكيل كلية الآثار وبصحبته فريق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب من كلية الآثار المشاركين في البرنامج.

كلية الحقوق جامعة عين شمس القاضي محمد الزند المحاكم الاقتصادية تدريب طلاب الكلية كلية الحقوق جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

موضوعات متعلقة

خبير تربوي يكشف حلولا رادعة للحد من غياب الطلاب عن المدرسة

إعلان نتائج الترم الخريفي بـ تربية نوعية عين شمس لجميع الأقسام

اليوم..آخر موعد لغلق تقديم الالتماسات على نتيجة كلية العلوم ببنات عين شمس

مع بدء الفصل الدراسي الثاني.. خبراء تعليم يكشفون أبرز النصائح للطلاب وأولياء الأمور للعودة بقوة وحماس.. ويؤكدون: يجب التركيز على أسباب الإخفاق في الترم الأول ومعالجتها

ترشيحاتنا

رموه تحت القطر.. اليوم محاكمة 5 متهمين بقتل شاب في الغربية

رمضان 2023.. إلى أين ستصل أسعار الدواجن؟

واشنطن تتخلف عن سداد ديونها.. وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من كارثة كبرى

جلسة بين كهربا والأهلي بعد مباراة أسوان لتدبير غرامة الزمالك

شوبير يُفاجئ المريخ السوداني بشأن نتيجة الترجي : «مبتتلغيش»

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«رهاب الزلازل» | من التأثير النفسي لمشاهدة فيديوهات تركيا وسوريا.. فما هو؟

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ