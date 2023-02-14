خبير تربوي يكشف لـ "صدى البلد" أثر الغياب على التحصيل الدراسي للطلاب

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، إلحاقًا بالقرارات الوزارية، الصادرة بشأن تنظيم قبول أعذار غياب الطلاب والكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للفصل الدراسي الجديد، بهدف حسن سير العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي؛ لتحقيق عام دراسي منضبط.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية وبخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم من أهم خطوات إصلاح التعليم لان ذلك يكون له نوافع منها تطبيق خدمات دراسية جادة، وأخرى بتوفير بيئة صحية للطالب يحصل عليها الطالب من خلال ممارسة نشاطات فنية وثقافية تغرس القيم.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن إذا تمكنت المدرسة من إشباع احتياجات الطلاب بالمدارس والتزام الطالب بالانضباط وحضوره المدرسي فنحن أمام عملية تعليمية سليمة دون جدال، لانها سوف تمكنه من تحقيق صورة أفضل للنجاح والاستعداد الفعال للامتحان وعدم احتياجه للدروس الخصوصية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الانضباط المدرسي يساعد علي تقوية القدرات العقلية لدى الطالب حيث تعمل على تعزيز الذكاء والانتباه والاستفادة من معلميه، وعدم التغيب يمكن الطالب من النقاش وفهم جميع المواد وتنمية شخصية الطالب وقدرته على التعامل والتواصل مع كافة المراحل العمرية، وتكوين قدوة ومثال يحتذى الطالب من خلال حضوره للمدرسة وفهمه لسبل التواصل مع معلميه.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، اثر الغياب على التحصيل الدراسي للطلاب وتتمثل في :

أن الغياب يضر بالمستقبل الدراسي للطلاب

-يتسبب الغياب في عدم حصول الطالب على الشرح الكامل للدروس المدرسية.

-زيادة نسبة فشل الطلاب في الامتحانات.

-كثرة الانتقادات السلبية التي توجه للطالب من قبل الأهل والمعلمين .

-زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية.

ونص الكتاب الدوري على التنبيه باتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية وبخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسي، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.