عاجل
نشرة الفن.. معلومات عن صالح عبدالنبي بعد ظهوره مع أنغام.. وأسعار مسرحية أحمد حلمي الجديدة نشرة المرأة والصحة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان أسود احتفالا بعيد الحب.. 4 أبراج لا تعترف بمشاعرها بسهولة.. إزاي تتأكدي من حب الرجل لك.. هدية غريبة من منوفي لزوجته في الفلانتين مد فترة العمل بقانون استيراد سيارات المصريين من الخارج.. مكاسب محتملة فولكس فاجن جولف بـ130 ألف جنيه| تفاصيل حل أزمة اللبس الغامق لمخالفة الرادارات لعدم ارتداء حزام الأمان.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم سوء حالة الطقس .. بوغاز ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة ، برغم سوء حاله الطقس فلم تؤثر على بوغاز الميناء وحركه تداول السفن، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة  .
وبحسب بيان للميناء، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة  22265 طن تشمل : 2882 طن رمل و 9540 طن يوريا و 9191 طن كلنكر و 652 طن سماد معبأ كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48743 طن تشمل : 27921 طن قمح و 1138 طن ابلاكاش و 2194 طن فول و 3518 طن حديد و 9900 طن خردة و 2000 طن بازلاء و 415 طن خشب زان و 1657 طن رخام.

أوضح البيان، أن حركة الصادر من الحاويات 510 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 218 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2843 حاوية مكافئة  ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49357 طنًا  بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108964 طنًا  .

اختتم البيان، بان عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3861 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا و كوم أبو راضى ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5229 شاحنة .

قافلة جامعة الأزهر الطبية ترسم البسمة على وجوه المواطنين في دمياط

دمياط حالة الطقس ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط المركز الاعلامي حاويات البضائع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

تعليم دميـاط يحصد المركزين الثالث والرابع في بطولة الجمهورية للمصارعة

الأمطار وسرعة الرياح تمنعان المراكب من الخروج لرحلات الصيد بعزبة البرج بدمياط

استمرار حبس المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ضحية التيك توك» بدمياط

بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وجهاز تنمية المدينة الجديدة لتوريد المخلفات الصلبة

المجلس القومى للمرأة ينظم ورشة عمل فوانيس رمضان بالخرز في دمياط

تعليم دمياط تحصد 3 مراكز جمهورية في مسابقة نجوم المكتبة

زوغوا من العمل.. إحالة 3 موظفين بالوحدة المحليه في كفرسعد للتحقيق

إحالة 2 من العاملين بمدرسة كفر سعد الإعدادية ومسئول الأمن للتحقيق

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

على قد الإيد .. بـ 50 ألف جنيه 5 سيارات مستعملة

ماذا حدث بعد إسقاطه؟.. أسرار البالون الصيني بعد نجاح أمريكا بانتشال حطامه

دار الإفتاء: البنوك تهدف للحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل

بعد الزلزال المدمر..العراق ترسل 90 ألف طن من النفط تضامنا مع سوريا وتركيا

وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف المصري الكبير ومراكب خوفو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟.. نجمات يتنافسن في عيد الحب بإطلالات جريئة

3 رسائل من كولر لـ اللاعب.. مصير برونو سافيو مع الأهلي

نجمة تركية ارتدته قبلها.. بطانة فستان رايا ابى راشد تفسد اطلالتها

فاجئوا الجميع بخروجهم أحياء..كيف نجى شقيقان تحت الأنقاض 8 أيام؟

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ