رغم سوء حالة الطقس .. بوغاز ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة ، برغم سوء حاله الطقس فلم تؤثر على بوغاز الميناء وحركه تداول السفن، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

وبحسب بيان للميناء، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22265 طن تشمل : 2882 طن رمل و 9540 طن يوريا و 9191 طن كلنكر و 652 طن سماد معبأ كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48743 طن تشمل : 27921 طن قمح و 1138 طن ابلاكاش و 2194 طن فول و 3518 طن حديد و 9900 طن خردة و 2000 طن بازلاء و 415 طن خشب زان و 1657 طن رخام.

أوضح البيان، أن حركة الصادر من الحاويات 510 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 218 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2843 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49357 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108964 طنًا .

اختتم البيان، بان عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3861 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5229 شاحنة .