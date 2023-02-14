عشان راجل.. إيساف يعلن عن طرج أغنية جديدة خلال أيام| فيديو

قال الفنان إيساف، إن الزواج سعادة وسكينة بالنسبة إليه، مشيرًا إلى أن الزواج بالنسبة إليه يعتمد على شخصية الطرف الآخر.

وأضاف إيساف، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "سأطرح أغنية غدا او بعد غد، ستقدم رسالة تعبر عن عاداتنا وتقاليدنا الشرقية، وهذه الأغنية تأتي تضامنا مع حملة أخلاقنا التي تأتي برعاية وزارة الشباب والرياضة، وسيكون اسمها عشان راجل".

وتابع إيساف : "أحب عبدالحليم حافظ، ويجب أن يكون هناك كيمياء بين الفنان والفرقة، والله أنعم عليّ بأنه جعلنا سريعا في التفاعل مع الجميع، وأنا سعيد بالتعاون مع فرقتي".

زيادة الأغاني الكلاسيكية

وواصل الفنان إيساف، : "أتمنى زيادة الأغاني الكلاسيكية، لأن الكم أمر مهم للغاية، والأمر لا يتعلق بالكيفية فقط، أشعر بأن الأغاني الكلاسيكية أصبحت قليلة العدد، في ظل رواج أنواع جديدة من الأغاني والموسيقى، الأغاني الكلاسيكية تمس القلب، لكن الأغاني الأخرى تخاطب العقل أكثر، يجب أن يهتم الفنانون المصريون والعرب بالأغاني الكلاسيكية".