خطيب قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد:"لن أتخلى عنها طول ما فيا نفس"

يبدو أن خطاب نورهان خليل قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد بالاشتراك مع الجار العشيق الحدث حسين محمد اربك الموازين وبدأ يأتى ثماره في إعادة توجيه الرأى العام و الذى فشلت محاميتها به خلال جلسات المحاكمة الاولى و التى أحيلت عقبها اوراق المتهمين الى فضيلة مفتى الديار المصرية وحددت لها جلسة النطق بالحكم 18 فبراير الجارى 2023 .

كانت المستشارة هايدى فضالى محامية نورهان خليل المتهمة بقتل والدتها مشرفة عمال بورسعيد داليا الحوشى بالاشتراك مع جارها الحدث حسين محمد سربت خطاب نسبته الى المتهمة معلنة أنها كتبته لعمتها من محبسها تشرح لها موقفها من الحادث يستعطفها كى يتنازال والدها " ولى الدم " عن حقه في مقتل زوجته لنجلته معلنة انها بذلك تستطيع الحصول على حكم مخفف من 3 الى 7 سنوات .

وبدى تأثير الخطاب واضح على محمد القطان خطيب نورهان خليل المتهمة بقتل أمها بـ محافظة بورسعيد، عقب تعليقه خطاب مؤلم وبكيت عندما رأيته.

وأعلن محمد القطان أنه تمسك بشكل أكبر بالدفاع عن خطيبته، وقال: والله لن أتخلي عنها أبدًا طول ما فيا روح.

وأضاف خطيب قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد الخطاب يؤكد صحة موقفي ويؤكد علي براءة نورهان من قتل أمها.

ومن خلال كلمات خطيب قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد يتبين تأثره الشديد بالخطاب وتعديله في تصريحاته لتأخذ منحنى جديد بالنسبة له وهو الخطيب المكلوم عقب اكتشاف خديعة خطيبته له وخيانتها له مع اخر وفقدها عذريتها

فقد جاءت تصريحات الخطيب قبل قراءة الخطاب خلال الفترة الماضية انه يتمنى أن يكون عقابها السجن المؤبد حتى تتعذب طول حياتها ، ولا يحكم عليها بالإعدام ” .

وتابع خطيب قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد في تصريحاته السابقة تمنيه أن تظل طوال حياتها نادمة على ما فعلت فى والدتها ووالدها وأشقائها وفيه هو شخصيًا، وأن تظل تتألم في كل ثانية وتندم على كل شيء جميل كانت تعيش فيه، فهي كانت تعيش حياة مرفهة”.

وأضاف الخطيب في تصريحاته السابقة قائلا ” كانت ستعيش في مستوى عالي جدا وكنت ساجعلها تعيش برنسيسة ، ولكنها اختارت من هتك عرضها وسوف تندم على من كان يصون عرضها، سوف تتمنى الموت فى كل ثانية”.

وأضاف قائلا خسرت كل شئ وأول شئ خسرته هو علاقتها بربنا فهي إنسانة غير أمينة ، ولو علمت ذلك لكنت تركتها “.

واستطرد في حديثه:”كان من الممكن ترفضني وتقول ما فيش قبول ووالدها كان رافض يعني عندها أسباب للرفض، لكنها اختارتني عن قناعة، بتحبني وقالت لى بحبك جدا، لكنها خططت عكس المسار الذي خططت له واخترته لها”.

وكان أهم رسائل نورهان في الخطاب الذي كتبته بخط يدها من داخل السجن، لو بابا تنازل عن الحق المدني هيكون الحكم من 5 لـ 7 سنوات وده كفايه، وقولي لبابا أنا مش فاجرة وحقه يزعل مني لأنه حذرني أنه هيتبري مني لو غلطت تاني وأنا غلطت، وبتحاسب علي حاجة معملتهاش وزعلانة إن أمي ماتت وهي غضبانه عليا، وحسين دمر حياتي هو واهله وما عاتش فاضل لي حاجه أبكي عليها دلوقتي غيرك أنت وبابا وأخواتي، الحكم إعدام لـ ميت، وبفكر في شكل اخواتي وبابا في وسط الناس، وازاي خطيبي بيمشي وسط الناس بعد ما راهن عليا، وساعات كنت بتمني حكم الإعدام واخلص لكن في الأيام الأخيره بقيت ادعي واقول يارب حكم ينزل حتى مؤبد، ونفسي أعيش وأكفر عن ذنوبي، ووالله ما قتلت ماما ولا كنت هقتلها ولو على موتي والله العظيم، وما كنتش أعرف إنه هينفذ الجريمة.

وقالت نورهان في الخطاب، حسين خطط وعرف يوقعني وعرفوا يدمروني بس ورحمة ماما يا شيماء ولو على موتي هاخد حقي وهنتقم منه، ووقت التحقيقات ما كنتش واعيه ولا كنت حاسه ولا حتى بدرجة صغيره وكنت أسكت من صدمتي

، ويوم ما حصل اللي حصل يا شوشو أنا كنت متكتفه وكنت خايفه على أحمد أخويا أن ممكن اضيعه، وخوفي علي أخويا خلاني أعمل كده وابقي مدام وما اخافش على نفسي، واخواتي وحشوني جداً وإن ما بحبش حد قدهم في الدنيا، ونفسي اخرج علشان نرجع لحياتنا تاني وما اتحرمش منكم، وقولي لبابا إن أنا مش فاجرة، وشايله ذنب موت أمي وذنب أبويا واخواتي وانتم وحاجات كثير قوي.

، وخلي بالك من اخواتي بالله عليك وادعي لي دائما ربنا يغفر لي ويسامحني .

واضافت في الخطاب، أنا جلستي يوم 18 مش عارفه إيه اللي هيدور فيها بس الكل بيقول اللي رفع القضيه عليا سواء بابا أو حد من أهلي لو تنازلوا عن الحق المدني هاخذ من 5 لـ 7 سنين فيا ريت لو ده ينفع اعمليه ويبقى كفايه كده قوي حرام اشيل حاجه ما عملتهاش وتحاسب دنيا واخره

، وما تخليش المحامين يطلعوا حسين وربنا هيحاسبه يوم الحساب، ولو كان لينا عمر وطلعت يبقى في كلام ثاني، وسلمي على محمد خطيبي وحماتي وقالوا لهم ما يزعلوش.

يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد كانت قد أحالت أوراق نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها لفضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 18 فبراير للنطق بالحكم، وأودعت محكمة جنايات الأحداث الطفل حسين فهمي إحدي دور الرعاية.