أسرار قلادة توت عنخ آمون .. ندوة بمكتبة الإسكندرية اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، محاضرة بعنوان «أسرار قلادة توت عنخ آمون»؛ اليوم الأربعاء، بقاعة الأوديتوريوم.

تلقي المحاضرة الدكتورة ماجدة عبدالله؛ أستاذ تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى القديم، ورئيس مجلس قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة كفر الشيخ، ونائب مدير المركز الإقليمي للآثار والفنون والحضارات القديمة بالمجلس العربي للاتحاد العام للأثريين العرب، حيث تسلّط الضوء على أبعاد] يُكشف عنها لأول مرة بعد دراسة إحدى القلادات الخلابة للملك توت عنخ آمون؛ وهي على شكل أزهار اللوتس، ويعلوها خرطوشة كان يرتديها الملك في أثناء حياته.

وعُثر على القلادة في صندوق من ضمن المقتنيات المكتشفة في مقبرته بالبر الغربي، الأقصر –المعروفة قديمًا بطيبة– في عام 1922 على يد هوارد كارتر، وسُجلت بالمتحف المصري بالقاهرة تحت رقم JdE 61897، ووُصفت بأنها ذات قارب ذهبي حاملًا قرص الشمس الفضي مع سلسلة يتدلى منها ثقالة تتزين بأزهار اللوتس مع براعمها، وطولها نحو 40 سنتميترًا، وحُددت مادة صنعها من الذهب، والراتنج، والكلسيت، والألباستر المصري، وحجر التافرتين، وحجر اللازورد، والفلسبار، والعقيق الأحمر، والألكتروم، والزجاج.

تكشف الباحثة أنه رغم صغر حجم هذه القلادة؛ إلا أنها تتضمن كتابات وأرقام سحرية تُظهر الرمزية الدينية، وبها قوى سحرية وتمائمية، فالسماء هي الرحم الذي حملت فيه براعم وزهور اللوتس وتبدو أنها حاضنة لبذرتها، كما يؤكد الفكر الديني المصري القديم أن «نوت» ربة السماء هي أم الإله «نفرتوم» وزهرته اللوتس؛ وهي الأم التي تهب الميلاد كل يوم للشمس، وهذا ما تؤكده نصوص «كتاب الموتى» في التعويذة رقم 42.

وعند دراسة هذه القلادة من خلال الكتابة المعماة، يتضح كيف أن الملك الشاب توت عنخ آمون كان يستعين بهذه القلادة للحفاظ على مُلكه بقوتها السحرية وقوتها التمائمية، وقوتها العددية المكررة في عدد من الأرقام التي تمنح الملك قوة السلطة والسيطرة في حياته الدنيا وقوة البعث في العالم الآخر.