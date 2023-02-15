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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدحت يوسف يكشف جهود وزارة البترول لتعزيز الاستثمارات في القطاع |فيديو

قطاع البترول
قطاع البترول

أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن الاكتشافات الغازية المتلاحقة هي أساس لمعدل النمو  في قطاع البترول وأن قطاع البترول يجب أن يبحث عن اكتشافات جديدة ومتتالية من حقول غازية، أن مصر ربنا وهبها حقول غاز عديدة مثل حقل "ظهر" وغيره من الاكتشافات العديدة.

وأوضح مدحت يوسف خلال لقائه في برنامج "من مصر" تقديم الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك عمليات تنمية للعديد من الحقول في شمال الإسكندرية وفي أماكن مختلفة في البحر المتوسط، متابعًا أن اكتشاف حقل النرجس جاء في وقته لأن مصر كانت بحاجة لتعويض ما يتم استنزافه من الحقول الحالية ويكون نوعًا من التعويض.

 

المحافظة على معدلات الإنتاج

 

وأشار مدحت يوسف الى أن مصر بحاجة الى المحافظة على معدلات الإنتاج بصفة متتالية ومستقرة وإذا كان هناك زيادة فهذا يمثل عائدًا اقتصاديًا كبيرًا لمصر، خاصة أن عائدات الغاز في حال تصديره لأوروبا نحقق منها مزايا نقدية عالية جدًا.

الاكتشافات الغازية المتلاحقة نائب رئيس هيئة البترول الأسبق المهندس مدحت يوسف حقول غازية البحر المتوسط

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