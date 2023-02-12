طاقة الشيوخ: حقل ظهر يحتوي على 21 تريليون قدم مكعب

أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، تعقيبا على افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول السادس "إيجبس 2023"، قائلاً: "هذه المؤتمرات العالمية هامة للغاية، لأنها تعرض أحدث التقنيات في مجال استخراج الغاز والمواد البترولية".



وتابع "عياد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر اكتشفت الغاز في البحر الابيض في الستينات، وبعد ذلك اكتشفت الغاز في المياه العميقة في البحر الأبيض في الثمانينات، ولم نستطيع أن نستخرجه، بسبب عدم توفر التقنية اللازمة لاستخراج الغاز، وهذه التقنية توفرت عام 1997.

جهاز الحفر



ولفت إلى أن جهاز الحفر الذي عمل في حقل ظهر إيجاره يوميًا 350 الف دولار، مشيرًا إلى ان عدد البريمات الخاصة بالحفر في المياه العميقة لا تزيد عن 17 بريمة على مستوى العالم، وثمن الواحدة يقدر بـ300 مليون دولار.



وأشار إلى أن البترول تواجد في خليج السويس منذ 120 مليون سنة، مشيرًا إلى أن حقل ظهر أكتشف على الحدود الإقليمية لمصر في مياه البحر المتوسط، ويحتوي على 21 ترليون قدم مكعب.