فرنسا والمجر تؤكدان تمسكهما بالحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي

أكدت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، ووزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيجارتو، تمسكهما بالحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي في مواجهة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء، بأن كولونا شددت، خلال استقبال الوزير المجري في باريس، على رغبة فرنسا في مواصلة الزخم الذي بدأته القمة الأوروبية في فرساي، من خلال العمل على تعزيز الدفاع الأوروبي والتكامل المتزايد بين الدفاع الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

كما أشار الوزيران إلى رغبتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما في إفريقيا.

وخلال اللقاء، بحثت الوزيرة الفرنسية القضايا المتعلقة بسيادة القانون، مشيرة إلى التزام فرنسا بالدفاع عن الحقوق الأساسية وحمايتها داخل الاتحاد الأوروبي.

كما بحث الجانبان الاهتمام المشترك في تعزيز وتطوير التعاون بين باريس وبودابست، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النووية والدفاع.