بقدرات مميزة.. أفضل موبايلات سامسونج للطلبة والشباب في السوق المصري

تخصص شركة سامسونج عددا من هواتفها الفئة للمتوسطة بإمكانات مميزة للغاية مع أسعار مناسبة إلى حد ما، حيث تعطي الفرصة لشريحة عريضة التمتع باستخدام هواتف مميزة بسعر أرخص مقارنة بأسعار الهواتف الرائدة والتي تأتي بأسعار مرتفعة للغاية، وأيضا أرخص من الهواتف الشبيهة بالـ “فلاجشيب”.

ويعد هاتفي Galaxy A72 و Galaxy A52 من ضمن الهواتف المميزة المخصصة للطلبة والشباب والفئة المتوسطة مع إمكانات كبيرة في الشاشة والكاميرا وأيضا مع معالجات تقدم أداء جيدا وكفاءة عالية، وبطارية يمكنها الاستمرار لفترة أطول.

هاتف سامسونج Galaxy A72

وجاء بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED ، وجودة + Full HD ، ودقة 1080 × 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Gorilla Glass 5، ومعيار IP67 لمقاومة المياه والغبار.

ويقدم الهاتف كاميرا خلفية رباعية الرئيسية دقة 64 ميجابيكسل، وزاوية عريضة دقة 12 ميجابيكسل، ومستشعر تليفوتو دقة 5 ميجابيكسل ومستشعر للماكرو دقة 8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 720G من شركة كوالكوم ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، مع بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن بقوة 25 وات.

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A72 في السوق المصري من حوالي 12 ألف و 777 جنيه، مع العلم أن السعر يختلف حسب النسخة ، وحسب المتجر .

سعر هاتف سامسونج Galaxy A72 في السوق المصري

هاتف سامسونج Galaxy A52

وجاء مع شاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.5 بوصة تقدم دقة 1080x2400 بيكسل، مع ميزة Always-on display ، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية للشاشة مع زجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويقدم الهاتف كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل ، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، فيما تأتي الأخيرة بمستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل معالج Snapdragon 720G من شركة كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت قابلة للتوسعة، مع بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 25 وات.

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A52 في السوق المصري من حوالي 12 ألف و 500 جنيه، مع العلم أن السعر يختلف حسب النسخة ، وحسب المتجر .

سعر هاتف سامسونج Galaxy A52 في السوق المصري



