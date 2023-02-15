مدرب المريخ: مباراة الزمالك لا تقبل القسمة على اثنين.. وسنخوضها من أجل الفوز

دوري أبطال إفريقيا

قال هيرون ريكاردو المدير الفني لفريق المريخ السوداني، إن مواجهة الزمالك المقبلة في الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ستكون صعبة للغاية، بعد خسارة الفريقين لمباراتيهما الأولى.

وأضاف ريكاردو، خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مباراة الزمالك المقبلة، لا تقبل القسمة على اثنين، مشددًا أن من يرغب في التأهل للدور المقبل، عليه الفوز.

وأشار إلى أنه شاهد مباراة الزمالك وسموحة، التي فاز فيها الأبيض بثلاثية، إلا أن هذه النتيجة لا تعبر عن شيء في مواجهة المريخ، خاصة أن كل مباراة ولها ظروفها الخاصة، وكلا الفريقين سيسعيان للفوز.

وأوضح أن المريخ السوداني قدم طلبً إلى «كاف» من أجل إعادة مباراة الترجي التونسي، التي شهدت خطأ تحكيميًا فادحًا، وهو إجراء المنافس لـ4 تغييرات في فترات مختلفة غير المحدد لها، مشددًا أن بطل تونس منافس قوي للغاية، وفاز بصعوبة.

واختتم تصريحاته «شيكابالا وزيزو أفضل لاعبي فريق الزمالك وفيريرا مدرب كبير للغاية، لكن هدفنا الفوز فى كل مباريات دورى أبطال إفريقيا، واللعب في ليبيا لم يكن أفضل اختيار لنا، لذلك نجري محاولات لإجراء التعديلات الملائمة قانونيًا على ملعبنا لاستكمال مبارياتنا عليه حال التأهل للدور المقبل».