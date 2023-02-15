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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج طلاب الدراسات العليا بـ كلية الآداب جامعة عين شمس

كلية الآداب جامعة
كلية الآداب جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج الدراسات العليا لكلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.

‏https://ums.asu.edu.eg/

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أوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لم يتمكنوا من معرفة النتائج.

وأعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن آخر موعد لغلق باب الالتماسات علي امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت كلية الآداب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تم فتح باب الالتماس حتي يوم الأحد الموافق 19 فبراير.

وناشد إدارة كلية الآداب جميع طلاب الدراسات العليا بمراجعة صفحاتهم الشخصية على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS لمعرفة نتائجهم للفصل الدراسى الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ .

ونشرت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023.

وأكدت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكلية أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب.

وأشارت عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى وجود العديد من الأنشطة الطلابية و اللقاءات القمية خلال الفصل الدراسى الثانى ، والتى تتزامن مع العملية الدراسية.

ووفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للعام الداسى 2022/2023 هو ان تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني للجامعات يوم السبت 11 فبراير 2023 وتستمر حتى الأول من يونيو 2023 لمدة 16 أسبوعا.

وتستمر الامتحانات على مدار شهر يونيو، وتبدأ إجازة انتهاء العام الدراسي 2022- 2023 مع بداية شهر يوليو.

كلية الاداب جامعة عين شمس نتائج الدراسات العليا باب الالتماسات امتحانات الفصل الدراسي الأول الدكتورة حنان كامل Jobs Education

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