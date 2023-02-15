الزمالك يتوجه إلى ليبيا استعداد لمواجهة المريخ السوداني



غادرت القاهرة صباح اليوم الأربعاء ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى ليبيا .

يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة المريخ السوداني ، والتي ستقام باستاد شهداء بنينا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس باستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، في حين توقف رصيد الفريق السكندري عند 20 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر.

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