أول صورة للمغنية ليدي جاجا بشخصية هارلي كوين من فيلم Joker

نشرت ليدي جاجا أول صورة لها من الجزء الثاني لفيلم Joker الذي تشارك في بطولته مع خواكين فينيكس، وتلعب شخصية هاري كوين حبيبة الجوكر المجنونة.

وظهرت ليدي جاجا في الصورة برفقة الجوكر، وقد بدى عليها علامات الحب ما ينذر بعلاقة قوية بين شخصية المهرج المخيف وحبيبته الأسطورية هارلي كوين.

فيلم Joker 2

وأعلنت المغنية ليدي جاجا عن مشاركتها في بطولة فيلم Joker 2 مع الممثل خواكين فينيكس في إعلان تشويقي موسيقى نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلعب ليدي جاجا شخصية هارلي كوين حبيبة الجوكر في الجزء الثاني من فيلم Joker الذي أعلن مخرجه من قبل الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به، وبدء تصويره في ديسمبر الماضي.

يطلق على الجزء الثاني اسم Joker: Folie à deux، في إشارة إلى مصطلح طبي للاضراب العقلي الذي يصيب شخصين أو أكثر وعادة ما يكونون أقارب أو من عائلة واحدة.

حصل خواكين فينيكس على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دور آرثر فليك، الرجل المضطرب نفسيا الذي تطورت حالته ليكون أشهر شخصية شريرة لها شعبية كبيرة، وحقق الجزء الأول أكثر من مليار دولار إيرادات عالميا.

تلقى فيلم Joker 11 ترشيحا لجوائز الأوسكار، وتم الإشادة به من قبل العديد من صناع الأفلام في العالم، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني منه نجاحا كبيرا لشركة وارنر بروس المنتجة.