أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم 15-2-2023

أظهرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، استقرارا أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك التي تعمل بمصر؛ الحكومية والخاصة.





وسجل متوسط سعر العملات المختلفة أمام الجنيه ثباتا وفقا لما جاء بجدول أسعار البنك المركزي المصري.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.5 جنيها للشراء و 30.6 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر اليورو

بلغ متوسط سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.8 جنيها للشراء و 32.92 جنيها للبيع

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري نحو 37.23 جنيها للشراء و 37.36 جنيها للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه إلي نحو 33.22 جنيها للشراء و 33.33 جنيها للبيع

العملات الأسيوية

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه المصري نحو 23.08 جنيها للشراء و 23.15 جنيها للبيع

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.47 جنيها للشراء و 4.49 جنيها للبيع

العملات العربية

وعلي سياق متصل استقر سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم الأربعاء بدون أي تغيير في البنوك وتضمنت

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.13 جنيها للشراء و 8.15 جنيها للبيع

الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري إلي 8.3 جنيها للشراء و 8.33 جنيها للبيع

الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 99.72 جنيها للشراء و 100.05 جنيها للبيع

معدلات التضخم

أعلن البنك المركزي ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر بنهاية يناير الماضي إلى 6.3% مقابل 0.8% بنفس الفترة من العام الماضي بفارق 5.5% مقارنة بـ 2.6% في ديسمبر السابق بارتفاع قدره 3.7%.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي قد زاد الي 31.2% بنهاية يناير الماضي بعد أن سجل 24.4% في فبراير السابق بزيادة وصلت إلي 6.8%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن صباح اليوم وصول معدلات التضخم الشهرية الي 4.7% في يناير الماضي مقابل 2.1% في ديسمبر السابق ، بينما بلغ التضخم السنوي 25.8% بنهاية يناير الماضي مقابل 21.3% في ديسمبر الماضي.