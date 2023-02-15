عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم 15-2-2023

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية والأجنبية

أظهرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، استقرارا أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك التي تعمل بمصر؛ الحكومية والخاصة.


 

وسجل متوسط سعر العملات المختلفة أمام الجنيه ثباتا وفقا لما جاء بجدول أسعار البنك المركزي المصري.

ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية اليوم الاحد 5-2-2023

ارتفاع سعر الدولار وتراجع اليورو أمام سلة العملات اليوم 25 يناير 2023

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.5 جنيها للشراء و 30.6 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر اليورو 

بلغ متوسط سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.8 جنيها للشراء و 32.92 جنيها للبيع

الجنيه الإسترليني 

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري نحو 37.23 جنيها للشراء و 37.36 جنيها للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه إلي نحو 33.22 جنيها للشراء و 33.33 جنيها للبيع

العملات الأسيوية

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه المصري نحو 23.08 جنيها للشراء و 23.15 جنيها للبيع

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.47 جنيها للشراء و 4.49 جنيها للبيع

العملات العربية

وعلي سياق متصل استقر سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم الأربعاء بدون أي تغيير في البنوك وتضمنت

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.13 جنيها للشراء و 8.15 جنيها للبيع

الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري إلي 8.3 جنيها للشراء و 8.33 جنيها للبيع

 

الدينار الكويتي 

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 99.72 جنيها للشراء و 100.05 جنيها للبيع

 

معدلات التضخم

 

أعلن البنك المركزي ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر بنهاية يناير الماضي إلى 6.3% مقابل 0.8% بنفس الفترة من العام الماضي بفارق 5.5% مقارنة بـ 2.6% في ديسمبر السابق بارتفاع قدره 3.7%.

 

قال تقرير صادر عن البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي قد زاد الي 31.2% بنهاية يناير الماضي بعد أن سجل 24.4% في فبراير السابق بزيادة وصلت إلي 6.8%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن صباح اليوم وصول معدلات التضخم الشهرية الي 4.7% في يناير الماضي مقابل 2.1% في ديسمبر السابق ، بينما بلغ التضخم السنوي 25.8% بنهاية يناير الماضي مقابل 21.3% في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار فى البنوك اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر اليورو سعر الدرهم الاماراتى سعر الدينار الكويتي سعر الجنيه الاسترليني اليوم سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم سعر الريال السعودى اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

بعد تحركها أمس.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

عرض ضخم من ميلان.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة بشأن لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

سعر العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 18-1-2023

ترشيحاتنا

انتخابات الصحفيين.. غلق باب الترشح على النقيب وعضوية المجلس ظهر اليوم

12 ساعة متواصلة..أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ

هل يجوز تخصيص ليلة الإسراء والمعراج بذكر أو صلاة.. اعرف الرأي الشرعي

تقاضى رشوة من مقاول.. موظف يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

واتساب WhatsApp يضيف طريقة جديدة لحفظ الرسائل المختفية

إعلان نتائج طلاب الدراسات العليا بـ كلية الآداب جامعة عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمرار حالة الطوارئ.. هل يتسبب الطقس السيئ في توقف الحياة بالإسكندرية؟

سبع حمامات سباحة.. جولة داخل قصر أسرة أسامة بن لادن في أمريكا|صور

«رهاب الزلازل» | من التأثير النفسي لمشاهدة فيديوهات تركيا وسوريا.. فما هو؟

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

فيديو

أم تحتجز ابنتها وتقيدها بالسلاسل في البرازيل.. شاهد

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ