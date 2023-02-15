نوران جوهر تصعد إلى نصف نهائي بطولة سينسناتي لسيدات الإسكواش

تأهلت لاعبة أندية وادى دجلة نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، إلى الدور نصف النهائي لبطولة سينسناتي لسيدات الإسكواش، عقب فوزها على مواطنتها سناء إبراهيم المصنفة الـ37 عالميًا في الدور السابق بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-8) (11-2) (11-3) في مباراة استغرقت (29) دقيقة.

ومن المقرر أن تلتقي نوران جوهر، في مباراة دور نصف النهائي مع مواطنتها سلمي هاني المصنفة الـ12 عالميًا، وتقترب "جوهر" من الفوز بأول بطولة لها خلال عام 2023، وتعزز استمرار صدارتها للتصنيف العالمي للإسكواش.

كانت بطولة سينسناتي لسيدات الإسكواش، قد انطلقت يوم 12 فبراير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى يوم 16 من الشهر ذاته، بمجموع جوائز 75 ألف دولار، وتعتبر إحدى البطولات البرونزية، ويشارك بها 24 لاعبة من مختلف أنحاء العالم منهن 4 لاعبات من أندية وادى دجلة، وهن: نوران جوهر، ونور أبو المكارم، وروان العربي، وهنا معتز.