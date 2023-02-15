أعلن المعلق الشهير بلال أحمد علام، معلق المباريات على الدوري المصري الممتاز، بمجموعة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، رحيله رسميا.

بلال علام يعلن رحيله عن التعليق بقنوات أون تايم سبورتس

وكتب بلال علام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “بعد سنتين ونصف من العمل في الدوري المصري… قررت أن أغادر قناة On Time Sports وأنا أحمل في قلبي عرفاناً و جميل كبير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الناس الي قدرتني و ساعدتني و ساندتني الناس الي فتحوا لي ذراعهم و منحوني فرصة كنت محتاجها وكبروا إسمي عمري ما حنساهم”.

وأضاف: “عمري ما حنسى الكيان الكبير كده بكل تفاصيله الإدارة المتعاونة و ما قدمته لي من دعم الزملاء المعلقين اخواتي و اساتذتي الي هم من أسباب الفضل و النجاح بتعاونهم معايا الزملاء جميعاً داخل القناة الدوري المصري الجمهور خطوة (جديدة) ومهمة لي في حياتي سأعلن عنها قريباً أستودعكم الله ”.