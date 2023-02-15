أسعار مازيراتي جران توريزمو 2024| صور

كشفت شركة مازيراتي الإيطالية عن أسعار سياراتها الجديدة مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 ، وستتوافر مازيراتي جران توريزمو بـ 3 فئات ، منهم الفئة الأعلى تجهيز وهي مازيراتي جران فولجور، وسيتم إصداهم في الربع الثاني من العام الجاري .
محركات مازيراتي جران توريزمو موديل 2024
تحصل سيارة مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر ، ينتج قوة 490 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن/متر، وبالتالي تصل السيارة الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة قدرها 3.9 ثانية وتصل سرعتها القصوى الي 302 كم/ساعة، ويتم إرسال القوة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك من فئة ZF مكون من 8 سرعات .
تخرج سيارة مازيراتي جران تريفيو موديل 2024 من محرك 6 سلندر ينتج قوة 550 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 320كم/ساعة، ويتم إرسال القوة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك من فئة ZF مكون من 8 سرعات .
وبالنسبة الي سيارة مازيراتي فولجور الكهربائية فتحصل علي قوتها من زوج من المحركات الكهربائية، ينتج قوة 751 حصان، وعزم دوران1350 نيوتن/متر.
أسعار مازيراتي جران توريزمو موديل 2024
تباع سيارة مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 بسعر يبدأ من 174 ألف دولار في الولايات المتحدة، ويصل الي 205 ألف دولار .
والجدير بالذكر انه لم يتم الإعلان عن أسعار فولجور الكهربائية في الولايات المتحدة أو أوروبا، وبسبب قوة محركها فـ نتوقع أن تأتي بسعر أعلى من النسختين السابقتين.