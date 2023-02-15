أسعار مازيراتي جران توريزمو 2024| صور

كشفت شركة مازيراتي الإيطالية عن أسعار سياراتها الجديدة مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 ، وستتوافر مازيراتي جران توريزمو بـ 3 فئات ، منهم الفئة الأعلى تجهيز وهي مازيراتي جران فولجور، وسيتم إصداهم في الربع الثاني من العام الجاري .

سيارة مازيراتي جران توريزمو تروفيو موديل 2024

سيارة مازيراتي جران توريزمو تروفيو موديل 2024

محركات مازيراتي جران توريزمو موديل 2024

تحصل سيارة مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر ، ينتج قوة 490 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن/متر، وبالتالي تصل السيارة الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة قدرها 3.9 ثانية وتصل سرعتها القصوى الي 302 كم/ساعة، ويتم إرسال القوة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك من فئة ZF مكون من 8 سرعات .

تخرج سيارة مازيراتي جران تريفيو موديل 2024 من محرك 6 سلندر ينتج قوة 550 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 320كم/ساعة، ويتم إرسال القوة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك من فئة ZF مكون من 8 سرعات .

سيارة مازيراتي جران توريزمو تروفيو موديل 2024

وبالنسبة الي سيارة مازيراتي فولجور الكهربائية فتحصل علي قوتها من زوج من المحركات الكهربائية، ينتج قوة 751 حصان، وعزم دوران1350 نيوتن/متر.

سيارة مازيراتي جران توريزمو تروفيو موديل 2024

أسعار مازيراتي جران توريزمو موديل 2024

تباع سيارة مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 بسعر يبدأ من 174 ألف دولار في الولايات المتحدة، ويصل الي 205 ألف دولار .

والجدير بالذكر انه لم يتم الإعلان عن أسعار فولجور الكهربائية في الولايات المتحدة أو أوروبا، وبسبب قوة محركها فـ نتوقع أن تأتي بسعر أعلى من النسختين السابقتين.

