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رئيس التحرير
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محافظات

لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالشرقية يحصدون المراكز الأولى في التايكوندو

صدى البلد

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على المراكز الأولى وكأس بطولة مصر الدولية السابعة للتايكوندو ( مرحلة الناشئين ) ، والتي أقيمت في الفترة من 11 إلى 15 فبراير الجاري بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، متمنياً لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

وأكد محافظ الشرقية ، أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية، مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة التايكوندو لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى حصول اللاعبة نفين صالح محمود علي المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وزن ٦٨ ك وحصول اللاعبة ميرال عبدالسلام الشوادفى على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن ٥٥ ك، كما حقق اللاعب مالك احمد الميدالية البرونزية والمركز الثالث وزن ٦١ ك ، وذلك بعد منافسة قوية مع الأبطال الرياضيين المشاركين.

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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية، أن المديرية لا تدخر جهدا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة، لافتا إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يُعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، لافتا الي ان المحافظة تضم (16 ) مركز بمختلف مراكز ومدن المحافظة مقسمين كالتالي عدد ( ٨ ) مراكز مرحلة الشباب ، عدد ( ٧ ) مراكز مرحلة الناشئين ، عدد ( ١ ) مركز مرحلة البراعم.

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