خبير: كثير من الدول حاولت اختراع أجهزة للتنبؤ بالزلازل لكنها فشلت.. فيديو

أكد دكتور عيد الطرزي، أستاذ علم الزلازل، أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قوته وصلت إلى 7.9 على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه كان هناك تبعات للزلزال والهزات الأرضية التي حدثت.

وقال عيد الطرزي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن نشاط الزلزال قد يستمر لعدة أسابيع أو عدة أشهر، لأنه زلزال ذو قوة كبيرة، مؤكدا أن توابع هذا الزلزال ستستمر.

وتابع أستاذ علم الزلازل، أنه منذ عدة أيام قوة الزلازل تصل إلى 4 درجات على مقياس ريختر، مؤكدا أن تلك الزلازل يشعر بها الإنسان ولكنها لا تكون مدمرة.

حدوث زلازل خفيفة.

وأشار عيد الطرزي إلى أنه خاول العلماء في كثير من الدول المتطورة، على وضع كثير من الأستثمارات للتنبأ بالزلازل، ولكن تلك الجهود لم تؤدي للنجاح المطلوب، لأن التنبا بالزلزال عملية معقدة لأنه يتم في باطن الأرض.

أكد دكتور عيد الطرزي، أستاذ علم الزلازل، أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قوته وصلت إلى 7.9 على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه كان هاك تبعات للزلزال والهزات الأرضية التي حدثت.

وقال عيد الطرزي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن نشاط الزلزال قد يستمر لعدة أسابيع أو عدة أشهر، لأنه زلزال ذو قوة كبيرة، مؤكدا أن توابع هذا الزلزال ستستمر.

وتابع أستاذ علم الزلازل، أنه منذ عدة أيام قوة الزلازل تصل إلى 4 درجات على مقياس ريختر، مؤكدا أن تلك الزلازل يشعر بها الإنسان ولكنها لا تكون مدمرة.

حدوث زلازل خفيفة.

وأشار عيد الطرزي إلى أنه خاول العلماء في كثير من الدول المتطورة، على وضع كثير من الأستثمارات للتنبأ بالزلازل، ولكن تلك الجهود لم تؤدي للنجاح المطلوب، لأن التنبا بالزلزال عملية معقدة لأنه يتم في باطن الأرض.