عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: كثير من الدول حاولت اختراع أجهزة للتنبؤ بالزلازل لكنها فشلت.. فيديو

زلازل
زلازل

أكد دكتور عيد الطرزي، أستاذ علم الزلازل، أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قوته وصلت إلى 7.9 على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه كان هناك تبعات للزلزال والهزات الأرضية التي حدثت.

 

وقال عيد الطرزي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن نشاط الزلزال قد يستمر لعدة أسابيع أو عدة أشهر، لأنه زلزال ذو قوة كبيرة، مؤكدا أن توابع هذا الزلزال ستستمر.

 

وتابع أستاذ علم الزلازل، أنه منذ عدة أيام قوة الزلازل تصل إلى 4 درجات على مقياس ريختر، مؤكدا أن تلك الزلازل يشعر بها الإنسان ولكنها لا تكون مدمرة.

 

حدوث زلازل خفيفة.

وأشار عيد الطرزي إلى أنه خاول العلماء في كثير من الدول المتطورة، على وضع كثير من الأستثمارات للتنبأ بالزلازل، ولكن تلك الجهود لم تؤدي للنجاح المطلوب، لأن التنبا بالزلزال عملية معقدة لأنه يتم في باطن الأرض.

أكد دكتور عيد الطرزي، أستاذ علم الزلازل، أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قوته وصلت إلى 7.9 على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه كان هاك تبعات للزلزال والهزات الأرضية التي حدثت.

 

وقال عيد الطرزي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن نشاط الزلزال قد يستمر لعدة أسابيع أو عدة أشهر، لأنه زلزال ذو قوة كبيرة، مؤكدا أن توابع هذا الزلزال ستستمر.

 

وتابع أستاذ علم الزلازل، أنه منذ عدة أيام قوة الزلازل تصل إلى 4 درجات على مقياس ريختر، مؤكدا أن تلك الزلازل يشعر بها الإنسان ولكنها لا تكون مدمرة.

 

حدوث زلازل خفيفة.

وأشار عيد الطرزي إلى أنه خاول العلماء في كثير من الدول المتطورة، على وضع كثير من الأستثمارات للتنبأ بالزلازل، ولكن تلك الجهود لم تؤدي للنجاح المطلوب، لأن التنبا بالزلزال عملية معقدة لأنه يتم في باطن الأرض.

الزلازل تركيا وسوريا مقياس ريختر إكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

إدارة الكوارث التركية: نتعرض لهزات زلزالية شديدة

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

حكم تأخير غسل الجنابة تكاسلاً .. الأزهر للفتوى يرد

ترشيحاتنا

منها 3 دول عربية.. أكثر البلاد أمانا من حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية

الخارجية الأمريكية: قادرون على إرسال المساعدات إلى عموم سوريا ..فيديو

زلزال جديد يضرب تركيا .. ورقم مرعب لعدد الهزات

حماية المنافسة يعقد ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها لأعضاء اتحاد الصناعات

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

ألمانيا تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. جمال شعبان يقدم نصائح ذهبية للوقاية من الشريان التاجي

تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على زهور الفلانتين

بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

فيديو

كلام غريب.. ماذا قال خطيب ابنة قاتلة مشرفة عمال بورسعيد

البانيه يتراجع 30 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

الجميع تفاجأ بخروجهم أحياء بعد 8 أيام من زلزال تركيا .. كيف حدث ذلك؟ “فيديوجراف”

بيان عاجل من الأرصاد بسبب الطقس .. وتعطيل الدراسة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ