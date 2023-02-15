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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سفاح الشكولاته.. سرق منتجات بقيمة 1.5 مليون جنيه والسجن سنتين ينتظره

سفاح الشكولاته..سرق
سفاح الشكولاته..سرق ما قيمته فوق المليون ومهدد بالسجن عامين

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب عرف بلقب “سفاح الشكولاته” بعد سرقته مقطورة محملة بما يقرب من 200 ألف شكولاته من أنواع مختلفة، أبرزها: بيض كادبوري. 

من المتوقع أن يسجن جوبي بول لمدة عامين تقريبا الشهر المقبل إثر إقراره بالذنب بالنسبة للسرقة والأضرار الجنائية غرب ميرسيا، وفقا لـ “الديلي ميل” و“الجارديان” البريطانيتين. 

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سرقة شكولاته ببريطانيا

سرق الشاب البالغ من العمر 32 عاما وحدة الشكولاتة الصناعية في تيلفورد بمقاطعة شروبشاير ثم هرب بسلع الشوكولاتة التي قيمتها أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني (1,475,676.33 جنيه مصري).

وكشفت التحريات أن الشاب وأصله من غرب يوركشاير كان لديه إدانات سابقة لارتكاب جريمة مماثلة بعد أن تم التعامل معه في محكمة ديربي كراون في عام 2019 بتهمة السرقة والتعامل مع البضائع المسروقة إضافة إلى القيادة أثناء عدم أهليته.

وقال المدعي العام، أوين بيل للقضاة: “لا أعرف ما إذا كنت قد رأيت الأخبار مؤخرا - كان هناك حمولة مسروقة وعلى المقطورة كانت منتجات Cadbury عدد كبير من بها من البيض الكريمي”. 

وفي سلسلة تغريدات، وصفت شرطة غرب ميرسيا الحادث بأنه "سرقة بيض" لـ "صندوق لجمع الشوكولاتة" من قبل الشاب الذي وصف أيضا بـ “أرنب عيد الفصح”.

وسيتم الحكم على بول في محكمة التاج شروزبري في 14 مارس.

 

 

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