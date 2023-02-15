إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي بزراعي بني سويف

اصيب 4 أشخاص، منذ قليل، بإصابات متنوعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهم بالطريق الزراعي امام عزبة اسلام التابعة لقرية اهناسيا الخضراء في مركز بني سويف



تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باصطدام سيارة ملاكي بعدد من المواطنين امام عزبة اسلام التابعة لقرية اهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.



ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



وتبين أن المصابين في الحادث هم:" أحمد. ق . س" 40 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، مقيم عزبة اسلام بقرية اهناسيا الخضراء، ونجله "اسلام. أ. ق" طفل، 7 سنوات، مصاب سحجات وكدمات، و" رفعت . س . ي" 42 سنة، مقيم حي مقبل مدينة بني سويف، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، و"رضا. م . ح" 63 سنة، مقيم حي مقبل مدينة بني سويف، مصاب سحجات وكدمات بالذراع الأيمن.