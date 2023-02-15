عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إدارة الكوارث التركية: 3858 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر

صدى البلد

قال أورهان تتار، المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، إنَّ تركيا تعرضت لـ3858 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال المدمر، الأسبوع الماضي.

وأضاف "تتار" في المؤتمر الصحفي الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ العديد من المواطنين يريدون معرفة الأضرار التي لحقت بمنازلهم المنكوبة، ونأمل الانتهاء من تبعات كارثة الزلزال التي أصابت البلاد في أقرب وقت ممكن.

وذكر المدير العام لإدارة الكوارث، أنه يمكن الشعور بهزة ارتدادية كل 10 دقائق، كما سعت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إلى معالجة التوابع النفسية للأشخاص الناجين، خصوصًا الأطفال والسيدات من خلال إرسال فرق وأطباء نفسيين ومدرسين مرشدين لإعادة تأهيل هؤلاء المواطنين.

 

مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار بشكل دائم

وأكد أن وسائل الإعلام لديها مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار بشكل دائم ومستمر، لافتًا إلى أن الجميع يرغب في مساعدة تركيا ورفع أطنان الركام داخل الأماكن المنكوبة وتنفيذ خطط إعمارها من جديد.

 

الزلزال المخاطر تركيا الزلزال المدمر القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

إدارة الكوارث التركية: نتعرض لهزات زلزالية شديدة

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

حكم تأخير غسل الجنابة تكاسلاً .. الأزهر للفتوى يرد

ترشيحاتنا

منها 3 دول عربية.. أكثر البلاد أمانا من حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية

الخارجية الأمريكية: قادرون على إرسال المساعدات إلى عموم سوريا ..فيديو

زلزال جديد يضرب تركيا .. ورقم مرعب لعدد الهزات

حماية المنافسة يعقد ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها لأعضاء اتحاد الصناعات

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

ألمانيا تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. جمال شعبان يقدم نصائح ذهبية للوقاية من الشريان التاجي

تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على زهور الفلانتين

بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

فيديو

كلام غريب.. ماذا قال خطيب ابنة قاتلة مشرفة عمال بورسعيد

البانيه يتراجع 30 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

الجميع تفاجأ بخروجهم أحياء بعد 8 أيام من زلزال تركيا .. كيف حدث ذلك؟ “فيديوجراف”

بيان عاجل من الأرصاد بسبب الطقس .. وتعطيل الدراسة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ