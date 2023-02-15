إدارة الكوارث التركية: 3858 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر

قال أورهان تتار، المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، إنَّ تركيا تعرضت لـ3858 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال المدمر، الأسبوع الماضي.

وأضاف "تتار" في المؤتمر الصحفي الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ العديد من المواطنين يريدون معرفة الأضرار التي لحقت بمنازلهم المنكوبة، ونأمل الانتهاء من تبعات كارثة الزلزال التي أصابت البلاد في أقرب وقت ممكن.

وذكر المدير العام لإدارة الكوارث، أنه يمكن الشعور بهزة ارتدادية كل 10 دقائق، كما سعت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إلى معالجة التوابع النفسية للأشخاص الناجين، خصوصًا الأطفال والسيدات من خلال إرسال فرق وأطباء نفسيين ومدرسين مرشدين لإعادة تأهيل هؤلاء المواطنين.

مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار بشكل دائم

وأكد أن وسائل الإعلام لديها مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار بشكل دائم ومستمر، لافتًا إلى أن الجميع يرغب في مساعدة تركيا ورفع أطنان الركام داخل الأماكن المنكوبة وتنفيذ خطط إعمارها من جديد.