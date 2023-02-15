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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الروائية علياء هيكل تفوز بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي

صدى البلد

أعلنت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي منذ قليل، عن الفائزين بفرع الرواية في دورتها الثالثة عشرة، حيث حصدت المركز الأول الروائية المصرية علياء هيكل عن روايتها “الخروج من البئر”.

وحصد المركز الثاني في مجال الرواية بجائزة الطيب صالح العالمية، الروائي السوداني منصور إدريس حسن عن روايته “طحلب أزرق”، فيما حصد المركز الثالث الكاتب المصري عادل سعد عن روايته "الكحكح".

وتقدم للجائزة هذا العام حوالي مائة عمل روائي من مختلف الدول العربية.، وتأسست جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في فبراير 2010، وتقدم في مجالات القصة القصيرة والرواية ومجال ثالث يحدده مجلس الأمناء سنويًا.

وتأتي الجائزة تكريمًا للأديب السوداني الطيب صالح، الذي تعد روايته “موسم الهجرة إلى الشمال" أحد أفضل مائة عمل عربي في التاريخ.

وأعلنت علياء هيكل على صفحتها على الفيسبوك فوزها بالمركز الأول للجائزة قائلة: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، المركز الأول لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي الدورة الثالثة عشر 2023 فئة الرواية، وإنها لخطوة مبشرة ولحظة استثنائية، اعتز وافخر بها في طريقي الأدبي الذي أشقه بنفسي بتعب وإصرار وتطوير دائم، تدفعني وتساندني يد الله وتباركني».

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