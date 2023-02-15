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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد..الداخلية تضبط الخارجين عن القانون بقرية نجع الرؤوف بالإسكندرية

صدى البلد

استجابت وزارة الداخلية لما نشره موقع صدى البلد في بين الناس والذي يهتم بمشاكل المواطنين تحت عنوان أهالي قرية نجع الرؤوف في الإسكندرية يشكون من انتشار التكاتك .

وأكدت وزارة الداخلية لصدى البلد ان الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية قامت بتوجيه الحملات المرورية للمنطقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 84 مركبة توكتوك مخالف وتحرير 33 مخالفة سير بدون لوحات معدنية وتحرير 656 مخالفة سير بدون رخصة و7 مخالفات سير عكس الاتجاه وتحرير  213 مخالفة وقوف عشوائي وتحرير 986 مخالفة سير بدون رخصة تسيير و11 مخالفة صدور أصوات مزعجة و28 مخالفة خط سير .

وسادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالى قرية نجع الرؤوف حى العامرية ثان محافظة الإسكندرية، نتيجة الأوضاع بالمنطقة بسبب انتشار التوك توك الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

ويقول المواطن جرجس إسحاق، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، "إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع، غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم"، مناشدا المسئولين وضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.
 
وأضاف أن الوقوف العشوائي والسير عكس الاتجاه هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى أن وراء كل مصيبة التوك توك، فأكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

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