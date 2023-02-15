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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 3 من مديري المدارس للتحقيق بالأقصر

صدى البلد

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه أثناء مروره اليومي على عدد من المدارس، حيث تفقد العملية التعليمية  بمدارس أرمنت الثانوية العسكرية بنين، وأرمنت الثانوية بنات، وأرمنت الإعدادية الحديثة بنين.

وفي أثناء جولته ظهرت ارتفاع نسبة غياب الطلاب سواء بالمدرستين الثانويتين أو المدرسة الإعدادية، مع عدم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة من قِبل إدارة المدرسة تجاههم، وعدم تسجيل الغياب بدقة وبشكل منتظم. كما ظهر تدني مستوى النظافة بمدرسة أرمنت الإعدادية الحديثة.

وعلى الفور أصدر خالد تعليماته لإدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بفتح تحقيق عاجل لمديري المدارس الثلاث، وكذا الإداريين المسئولين عن تسجيل الغياب.

وقال "خالد"، لن نتهاون طرفة عين مع أي مقصِّر في عمله داخل المنظومة التعليمية، وإن كنا نسهب في الحديث عن قدر ومكانة ودور المعلم في المجتمع، فإن هذا يدفعنا للمزيد من الشعور بواجبنا في مراقبة أداء جميع العاملين تحت مظلة "تعليم الأقصر"، فنكافئ المحسن، ونعاقب المقصر.

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  وأضاف خالد " وإن كنا نحقق اليوم في تقصير ملحوظ، فلقد كافأنا البارحة أيضاً في إحسان ملموس، إذ قدمنا شهادة تقدير للأستاذ قناوي أحمد سعد مدير مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنات، لجهوده في انتظام ونظافة مدرسته، ولم نبخس مجتهد حقه، فكافأنا العم حسن عبد الراضي العامل بالمدرسة ذاتها، لجهده في الاهتمام بنظافة المدرسة وزرع الكثير من النباتات والزروع بها.

    وأكد أيضاً " أهيب بجميع من يشاركنا العمل تحت مظلة تعليم الأقصر، بضرورة الالتزام بواجباتنا تجاه عملنا، فنحن مسئولون عن هذا النشء، وهم أمانة في رقابنا أمام الله، قبل أن نكون مسئولين عنهم أمام المجتمع".

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