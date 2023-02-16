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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات جوال Samsung Galaxy A73 5G في السعودية

Samsung Galaxy A73
Samsung Galaxy A73 5G

تقدم شركة  سامسونج  مجموعة كبيرة من المنتجات متوسطة المدى التي تقع في المنطقة الرمادية بين الجوالات باهظة الثمن وبين الجوالات ميسورة التكلفة التي تأتي بأقل الإمكانيات، ومن خلال سلسلة جوالات الـ A تقدم  سامسونج  أفضل تقنياتها وبأسعار معقولة.

من بين أفضل جوالات فئة الـ A هو جوال  سامسونج  جالاكسي A73 5G الجديد الذي يجمع مزايا رائعة أهمها التصميم الأنيق والشاشة النابضة بالحياة وتصنيف IP67 المقاوم للغبار والماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة بالإضافة إلى الاستمتاع بالإنترنت بسرعة مذهلة بفصل دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G.

Samsung Galaxy A73 5G

يتوفر هاتف Samsung Galaxy A73 5G في متاجر المملكة العربية السعودية بسعر 1539.00 ريال سعودي لنسخة ذاكرة وسعة تخزين 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت روم.

المواصفات الكاملة لجوال Samsung Galaxy A73 5G

يأتي جوال سامسونج الجديد مع شاشة Super AMOLED Plus بحجمها 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ودرجة يطوع 800 شمعة لكل متر مربع، مع دقة وضوح 1080x2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 393 بيكسل لكل بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل 87.0%، كما أن الجهاز يأتي مدعوما بزجاج حماية من Corning Gorilla Glass 5.

Samsung Galaxy A73 5G

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم SM7325 Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع 6 نانو ومعالج رسوميات Adreno 642L يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC

يحزم الجوال الجديد من سامسونج بطارية مدمجة من ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، وزن الجهاز الإجمالي 181 جم، مع نسب أبعاد، طول 163.7 مم و عرض 76.1 مم وسمك 7.6 مم.

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يأتي الجهاز بأربعة كاميرات في اللوحة الخلفية، مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، والثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل والثالثة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل والرابعة مستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسلن بينما كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.

 

من ضمن مستشعرات الجهاز، مستشعر بصمات الأصابع وقياس التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب، يدعم الجهاز بلوتوث 5.0, A2DP, LE وشبكات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct
 

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