فؤاد السنيورة: اللبنانيون لم يعد لديهم ثقة في الغد.. ويجب تطبيق الدستور

قال فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إنه لا يوجد دخان دون نار فيما أثير عن قضية تحويلات مليارات الدولارات.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لن أستطيع أن أقول كم التحويلات، ولن أختلف مع طرح أن هناك تحويلات غير قانونية، ولن تعالج الأمور بالمحاكمات الميدانية، ولكن يجب أن تتم عبر الوسائل الدستورية كما ينص عليها القانون ».

وأكد السنيورة أنه لإصلاح الوضع في لبنان يجب علينا العودة للدستور، وليس لدينا طريقة أخرى، كما يجب البعد عن تفسير الدستور وفقا للأهواء، «اللبنانيون لم يعد لديهم ثقة بالغد، ولاستعادة الثقة بالمستقبل علينا استعادة استقلالية القضاء، ومن ينفذ هذا الحكومة ولا يمكن إنقاذ البلد إلا إذا قمنا بالعمليات التصحيحية، ولن تعالج المشكلات اللبنانية باستعمال المراهم والمسكنات».

وشدد: «يجب استعادة الدولة لأنه إذا لم يكن هناك دولة لن نستطيع إنقاذ لبنان، ولكن يجب أن نبدأ باستعادة القضاء ليطمئن المواطن اللبناني من أن هناك مرجعية ليستطيع الحصول على حقوقه، ويجب استعادة الاحترام للكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية ثم إعادة بناء العلاقة بين لبنان والعالم العربي، وهذا كله على مسارات استرجاع الدولة، ويجب أن يأتي رئيس للجمهورية منسجما مع أحكام الدستور، ويجب أن يكون رئيسا للبنانيين، وليس فريقا من اللبنانيين، ويجب أن نتعلم من أخطائنا في السابق، كما أكد أنه لا يفكر في العودة للحكومة».