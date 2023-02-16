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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أون لاين| التعليم تستكمل تدريبات المعلمين على المنصة الالكترونية.. الأحد المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال  تدريبات المعلمين على المنصة الالكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين التي كانت قد بدأت خلال اجازة نصف العام اعتبارا من الأحد القادم الموافق 19 فبراير 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه من المقرر أن تستمر تدريبات المعلمين على المنصة الالكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين حتى الخميس الموافق 2 مارس 2023 ، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين المستهدفين

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن التدريبات تتم اونلاين من خلال الرابط   https://cpd.moe.gov.eg 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه يمكن للمعلمين المستهدفين للتدريب الحصول على التدريبات المخصصة ايضا عن طريق الإطلاع على المحتوى الرقمي الخاص بالتدريب من خلال المنصة الالكترونية لتدريبات المعلمين في الوقت المناسب لهم خلال ايام التدريب المقررة

وقد تم التنبيه على الادارات التعليمية بالتعليمات الاتية :

  • سرعة التنبيه على المعلمين المستهدفين للتدريبات الالكترونية
  • اجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفين من الحصول على كافة التدريبات المعلن عنها ، والحصول على الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة الالكترونية. 
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم تدريبات المعلمين

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