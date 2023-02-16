أون لاين| التعليم تستكمل تدريبات المعلمين على المنصة الالكترونية.. الأحد المقبل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الالكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين التي كانت قد بدأت خلال اجازة نصف العام اعتبارا من الأحد القادم الموافق 19 فبراير 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه من المقرر أن تستمر تدريبات المعلمين على المنصة الالكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين حتى الخميس الموافق 2 مارس 2023 ، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين المستهدفين

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن التدريبات تتم اونلاين من خلال الرابط https://cpd.moe.gov.eg

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه يمكن للمعلمين المستهدفين للتدريب الحصول على التدريبات المخصصة ايضا عن طريق الإطلاع على المحتوى الرقمي الخاص بالتدريب من خلال المنصة الالكترونية لتدريبات المعلمين في الوقت المناسب لهم خلال ايام التدريب المقررة

وقد تم التنبيه على الادارات التعليمية بالتعليمات الاتية :